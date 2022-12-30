Abdullah Avcı'dan oyunculara: Eskiyi unutun ve unutturun

Trabzonspor, Süper Lig'deki son maçında Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 yenilirken Fenerbahçe galibiyetinin ardından kendi adına beklenmedik bir 3 puan kaybetti.

Bordo-mavililer, maçın ardından İstanbul'da kalırken dün öğle saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Tesisleri'nde kısa ve düşük tempoda bir idman yaptı. Antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir değerlendirme yapan deneyimli teknik adamın, Karagümrük karşısında sergilenen oyundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi.

Kimsenin sahada ortaya koyduğu futbolu tanıyamadığını vurgulayan Avcı'nın, "Üç gün önce derbide futbolun doğrularını yaparak net bir galibiyet alıyorsunuz. Üç gün sonra ise sahada yokları oynuyorsunuz. Bir an önce kendimize gelmeliyiz. Bu maçı hem kendiniz unutun hem de bundan sonraki oyununuzla herkese unutturun" dediği ifade edildi.

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Avcı, pazar gününe kadar izin verdiği oyuncularından kafalarını toplamalarını istedi.

13 puan deplasmanda gitti

Abdullah Avcı'nın, yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede ise deplasman sorunu üzerinde durduğu kaydedildi. Bu sezon Süper Lig'de 3 kez yenilen Trabzonspor'un, bu 3 mağlubiyeti de dış sahada yaşaması deneyimli teknik adamı harekete geçirdi. Kendi sahasında taraftarının da desteğiyle etkili bir futbol oynayan bordo-mavililerde deneyimli teknik adam, takımı mental olarak deplasmanlara hazırlamak için motivasyon çalışmalarına ağırlık verecek.

SPOR ÖZET | Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 4-1

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