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Spor

Abdullah Avcı Trabzonspor taraftarlarına seslendi: 'Zaman istemiyorum'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, St. Gallen beraberliği sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avcı, rövanş maçı öncesi Trabzonspor taraftarlarına seslendi.

00:33 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 00:36 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Abdullah Avcı
Abdullah Avcı

Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı.


Maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısında soruları yanıtladı.


Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"İlk 70 dakikadan mutluyum. Taraftarımızın yoğun desteğiyle oyunu domine eden ve maçı kazanmak isteyen bir kimlikle sahada olmak istiyoruz rövanşta."


"45+'ya kadar 6-7 tane pozisyonumuz vardı. Orsic 1 sene sonra bence çok iyi bir maç oynadı. Okay'ı sarı kart, Orsic'i fiziksel durumu sebebiyle oyundan aldık. Sonrasında oyun dengelendi, belki oyunu vermedik ama oyunda bir gerileme oldu."


"Zaman istemiyorum, destek istiyorum. Bu takım çok iyi bir takım olacak. 2. maçta taraftarlarımızın desteği ile oyunu domine eden ve turu geçen taraf olmak istiyoruz."





#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#St. Gallen
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