Spor Abdullah Avcıdan çarpıcı mesajlar "Hayatımın en sıkıntılı maçıydı"
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Abdullah Avcı'dan çarpıcı mesajlar: "Hayatımın en sıkıntılı maçıydı!"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük'ün Trabzonspor'u 4-1 yendiği maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Avcı, kaybettikleri için üzgün olduklarını söylerken 'hayatımın en sıkıntılı maçlardan biriydi' ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcıdan çarpıcı mesajlar: Hayatımın en sıkıntılı maçıydı!
Abdullah Avcı - Trabzonspor

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük mağlubiyetini değerlendirdi.

Edin Visca'nın köprücük kemiğinde kırık olduğunu açıklayan Avcı, kaybettikleri maç ile ilgili olarak kendilerini sorgulayacaklarını söyledi.

Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

  • -Visca’nın köprücük kemiğinde kırık var. Operasyon geçirip geçirmeyeceği yarın belli olacak. Geçmiş olsun.
  • -Golü bulduk, fırsat tekrar geldi ancak doğru oyunu bir türlü oynayamadık ve bu benim hayatımda yaşadığım en sıkıntılı maçlardan bir tanesi. Bize yakışmayan bir performanstı.
  • -Şık olmadı. Hiç yakışmadı bu mağlubiyet. Hayatımda yaşadığım en sıkıntılı maçlardan biriydi. Ne Trabzonspor'a, ne oyuncuya, ne bize yakışmadı. Bunu sorgulayacağız ve üzerinde çalışacağız.
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