Abdullah Avcı'dan reaksiyon ve 'çalışacağız' mesajı

“Milli takım arasından sonra tekrar lige döndük. Milli takımımızı da tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Bugün Sivas’ta doğal olarak hava şartları zordu ancak zemin iyiydi. Her zaman bu tür futbol ortamlarında oynamıyorsun. Sivasspor takımı bir değişim gösteren takım. Rıza hocayla iyi işler yaptılar. Servet hocayla bambaşka bir oyun oynatıyor. Çalışmamıza rağmen 3 tane gol yedik. Kazanmak için geldik. Trabzon kazanırsa mutlu olur, kazanamazsa mutsuz olur. Oyunun büyük bölümünde çabuk kırılan Trabzonspor’dan tepki veren bir Trabzonspor olması iyiydi. İkinci yarıya kazanabileceğimiz düşüncesiyle başladık. Rakibi oyuna ortak ettik ayağımızdaki topları kaybederek. Son bölüm iki takım adına da aksiyonlu oldu. Bol aksiyonlu maç oldu. Trabzonspor’un inişleri çıkışları olacak. Hep söylüyorum çok çalışacağız. Dersimize iyi çalışarak daha iyi hale geleceğiz. Sivasspor’a da başarılar diliyorum. Detayların olumsuz olanlarını da değerlendireceğiz”