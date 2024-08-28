Abdullah Avcı'dan St. Gallen maçı öncesi açıklama! "Bir maçtan daha fazlası"

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile Stefan Savic, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





İlk karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, "Geçen hafta ilk müsabakamızı oynamıştık. Deplasmandaki bir oyun olarak değerlendirdiğimizde 65-70 dakikasını iyi bir oyun ve pozisyon zenginliğinde geçirmiştik ve bunun karşılığını alamamıştık. Sonrasında, oyunun bir bölümünü kaybettiğimiz ve beraberlikle döndüğümüz bir müsabaka oldu. Yarın akşam da bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" dedi.





Taraftarın önemine vurgu yapan Avcı, "Oynadığımız maçın analizlerini yapıp hem savunmada hem de hücumda tekrarlarımızı çalıştık. Bugün de son olarak duran toplarımızı çalışıp yarın akşama en iyi şekilde hazır olmak istiyoruz. Bu müsabaka bizim için bir maçtan daha fazlası. Avrupa’da devam edebilmek, taraftarımızla bütünleşmemizi sağlayacak. Bize ve oyuncularımıza özgüven getirecek bir maç olacak. En önemli faktör olan taraftarımıza seslenmek istiyorum. Trabzonspor’un tarihindeki bütün başarılarında taraftarlar her zaman 90 dakika destek vermiştir. O yüzden yarın taraftarımızın desteğine son derece fazla ihtiyacımız var. Ben yarın için güzel bir akşam olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.





Stefan Savic ise şu değerlendirmelerde bulundu:



