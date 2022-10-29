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Abdullah Avcı: Birlikte aşacağız

Trabzonspor’un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda Kızılyıldız’a mağlup olarak gruptan çıkma şansını zora sokması camiada büyük hayal kırıklığı yaşatırken, teknik direktör Abdullah Avcı bu zor dönemi camia olarak birlikte aşacaklarını söyledi.

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Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Abdullah Avcının Kızılyıldız mağlubiyeti sonrası oyuncululara yaptığı konuşma
Abdullah Avcı, Kızılyıldız maçında kenardan oyunculara sık sık uyarılarda bulundu.

Trabzonspor’da, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda liderlik hesapları yapılırken Kızılyıldız deplasmanında alınan şok yenilgi planları altüst etti. Kızılyıldız karşısında alınan mağlubiyetin yanı sıra ortaya konulan futbol ve oyun anlayışı hayal kırıklığı oluştururken teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularla birlikte çözüm arayışlarına başladı.

Takım değeri ve futbolcu kalitesi olarak Trabzonspor’un çok gerisinde olan Kızılyıldız karşısında oyunu ve skoru tutamayan bordo-mavili takım, Sırbistan takımı taraftarının muhteşem desteğinin de etkisiyle özellikle ikinci yarıda beklentilerin altında kaldı. Yapılan oyuncu değişikliklerinin takıma katkısının olmamasına rağmen her iki yarıda direkten dönen toplarla teselli bulmaya çalışan bordo-mavililerde Avcı, fiziksel yorgunluğun yanı sıra zihinsel yorgunluğu olan oyuncularına 3 gün izin verdi.

"Dinlenmiş olarak gelin"

Kızılyıldız maçından sonra Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ağzını bıçak açmazken teknik direktör Abdullah Avcı, gruptaki hesaplarının ve oyun anlayışının tutmadığına değinerek üzgün olduklarını söylemekle yetindi.

Avcı’nın maç sonrası futbolcularıyla yaptığı kısa değerlendirmede oyun formasyonu üzerinde titizlikle duracaklarını ve bu dönemi kayıpsız geçmek için yeni bir başlangıç yapmak zorunda olduklarını söylediği belirtildi. Oyunu değiştirmek için çok daha fazla çalışmaları gerektiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, ligde BAY olmaları nedeniyle dinlenme şansı bulduklarını ve izinden sonra herkesin fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmiş olarak geri gelmelerini istedi.

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