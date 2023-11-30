|
Spor

Abdullah Avcı'yı mutlu eden gelişme: Yıldız futblcu 4 ay sonra idmana çıktı

Kayserispor maçı hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da Orsic, 4 aylık tedavi süreci sonrası ilk kez idmana çıktı. Hırvat oyuncunun durumuyla iglili konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, "Ne zaman takımla başlar, sağlık ekibiyle bilgi aldıktan sonra daha net şeyler söyleyebiliriz. Burada olması bile moralimizi daha iyi hissettiriyor" dedi.

14:04 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 14:05 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Orsic düz koşulara başladı.

Orsic düz koşulara başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü Mondihome Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü.


Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.


Oyuncular, antrenmanın basına açık bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi.


Orsic koşu yaptı

Antrenmana sakatlıkları bulunan Fernandez ve Göktan Gürpüz katılmadı. Sezon öncesi kampında sakatlanarak çapraz bağ ameliyatı geçiren Orsic, Trabzon'a geldi. Bu oyuncu takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.

Orsic takımdan ayrı çalıştı.

Avcı'dan basın mensuplarına açıklama

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takım olarak çalışmaya gayret ettiklerini belirterek, "Her seferinde daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Dün izin günüydü, maç dönüşü yorucu oldu. Haftaya bugün itibarıyla başladık, iyiyiz. Toplantıdan çıktık. Yoğun, çalışmaya devam. Maçın geri bildirimlerini yapıyoruz. Olumlu taraftarları yukarıyı çıkarmaya, olumsuzları aza indirgemeye çalışıyoruz. Futbol bir hata oyunudur, bunu sıfırlayamazsın. Tekrarlarımız biraz daha fazla olacak" dedi.


Hafta sonu Kayserispor ile karşılaşacaklarını ifade eden Avcı, "Kayserispor ligin çıkış yapan takımlarından biri. Hocaları beraber çalıştığım değerli bir hoca, değerli takım. Bütün konu başlıkları Kayserispor üzerine olacak" diye konuştu.


Orsic'in Trabzon'a gelmesi ile ilgili konuşan da Avcı, "Orsic ile konuşmuştuk. Bugün sabah da uğradı. Süreç nasıl gidecek bakacağız. Morali iyi, çalışmaları iyi geçti. Ne zaman takımla başlar, sağlık ekibi ile bilgi aldıktan sonra daha net şeyler söyleyebiliriz. Burada olması bile moralimizi daha iyi hissettiriyor" şeklinde konuştu.


Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Mondihome Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.








#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Süper Lig
#Kayserispor
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 asgari ücret zammını belirlemek için asgari ücret tespit komisyonu toplanacak