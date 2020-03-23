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Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testleri pozitif çıktı

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak’ta koronavirüs tespit edildiği ve çiftin özel bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. 65 yaşındaki Abdurrahim Albayrak’ın ilk testi negatif çıkmıştı.

Haber Merkezi İHA
Abdurrahim Albayrak

Abdurrahim Albayrak

Fotoğraf: IHA

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak korona virüs şoku yaşıyor. Albayrak’ın yapılan ilk testi negatif çıkarken, ikinci testin ise pozitif olduğu öğrenildi. Tecrübeli yöneticinin eşi Şükran Albayrak’ın da koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi. Çiftin özel bir hastanede karantinada olduğu ifade edildi.

Hürriyet’te yer alan haberde, "Galatasaray’ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. İlk testi negatif, sonraki testi pozitif çıkan Albayrak’ın eşi Şükran Hanım’ın da korona virüse yakalandığını öğrendim. Karantinaya alınan çiftin tedavisi sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Abdurrahim Albayrak ve Şükran Albayrak
Abdurrahim Albayrak ve Şükran Albayrak

  • Öte yandan Galatasaray Futbol A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Albayrak’a geçmiş olsun mesajı yayımlayarak, "Allah’ım acil şifalar versin başkanım. Dualarımız sizinle" dedi.

Mert Çetin'in paylaşımı

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