Spor Abdurrahim Albayraktan olay sözler "Bana ömür boyu men cezası verin"
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Abdurrahim Albayrak'tan olay sözler: "Bana ömür boyu men cezası verin"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü yenilgisi sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, hakemlerin kararlarına tepki gösterirken Mostafa'nın kırmızı kartı için 'Mostafa'yı böyle mi durdurmayı düşünüyorsunuz?' diyerek isyan etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdurrahim Albayrak
Abdurrahim Albayrak

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü maçı sonrasında olay açıklamalarda bulundu. Albayrak, hakemlerin kararlarına isyan etti ve 'adalet istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • -"Dün akşam Malatya'da bir maç oynanıyor, Yeni Malatyaspor başkanı isyan ediyor. Biz de şimdi isyan ediyoruz, Mohamed'i böyle mi durdurmayı planlıyorsunuz?"
  • -"Mostafa Mohamed'in pozisyonu kırmızı kart ise Bakasetas'ın pozisyonuna niye penaltı verilmedi?"
  • -"Beni men etsinler, ben de bırakayım bu mesleği. Kime hizmet ediyoruz, nedir bu ya? Adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz."

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Abdurrahim Albayrak çıldırdı: Yeter artık adalet istiyoruz
Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü maçı sonrası kameraları karşısına geçti. Hakem hatalarına tepki çeken Albayrak, 'adalet istiyoruz' diye isyan etti.

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