Abdurrahim Albayrak'tan olay sözler: "Bana ömür boyu men cezası verin"

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü maçı sonrasında olay açıklamalarda bulundu. Albayrak, hakemlerin kararlarına isyan etti ve 'adalet istiyoruz' ifadelerini kullandı.
Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
- -"Dün akşam Malatya'da bir maç oynanıyor, Yeni Malatyaspor başkanı isyan ediyor. Biz de şimdi isyan ediyoruz, Mohamed'i böyle mi durdurmayı planlıyorsunuz?"
- -"Mostafa Mohamed'in pozisyonu kırmızı kart ise Bakasetas'ın pozisyonuna niye penaltı verilmedi?"
- -"Beni men etsinler, ben de bırakayım bu mesleği. Kime hizmet ediyoruz, nedir bu ya? Adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz."