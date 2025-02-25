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Acun Ilıcalı: Arı kovanına çomağı soktuk

Acun Ilıcalı: Arı kovanına çomağı soktuk

00:2225/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Asbaşkan Acun Ilıcalı
Asbaşkan Acun Ilıcalı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, derbi sonrası maçın yabancı hakemi Slavko Vincic ve Jose Mourinho'ya tepki gösteren Okan Buruk'a yanıt verdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 25. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Acun Ilıcalı'nın öne çıkan açıklamaları şöyle:
'Bunlar hep algı. Film çok belli'

"Mourinho'nun ağlaması falan... Avrupa'da hakemler ve teknik direktörler tokalaşır, tebrik ederler. Mourinho sanıyorum 'Bir daha burada maç yönetemezsin' diyerek tehdit etmemiştir. Tebrik edip çıkmıştır. Her medeni insanın yapması gereken olay. Maçın sıcaklığı ile konuştu sanırım Okan Hoca. Onu da anlamıyorum, kötü oynadılar, pozisyona giremediler ve Avrupa'dan elendiler. Tartışılan bir durumda. Mourinho ağlıyor, hakem çok kötüydü.. Bunlar hep algı. Film çok belli."


'Arı kovanına çomağı soktuk'

"Yabancı hakem olsa, bu puan farkı yoktu! Avrupa'da yabancı hakemle 6 maçta, 0 galibiyet. 7. yabancı hakemli maç, şut yok! İşte gerçek bu! Arı kovanına çomağı soktuk. Eminim ki, Galatasaray ile oynayanlar 'Ah, ah! Keşke bizim maçta da yabancı hakem olsaydılar' diyorlar. Beşiktaşlılar ne diyor? Beşiktaş maçında hakem 8 kartı atladı! Bugün 5 sarı kart gördüler, daha önce böyle bir şey oldu mu? Herkes memnun, Anadolu takımları da bu maçı istiyor! Tek takım var, Galatasaray!"


'Kollanma bitti artık, yeter'

"Trabzonspor'un da Vincic'i istemesi normal. Biz buraya adaleti getirdik. Aslında biz getirmedik, isyan ettik. Biz istedik diye değil, Ağustos ayında yabancı VAR istedim. Sonra Beşiktaş, Trabzonspor, küçük takımlar isyan etti. TFF de 4 ay sonra, puan farkı 8 oldu ve yabancı VAR getirdik. Sahada katliamın sürdüğünü söyledik ve orta hakem de yabancı oldu. Trabzonspor da yabancı istiyor. Herkes istiyor. Kollanma bitti artık, yeter."





#Fenerbahçe
#Acun Ilıcalı
#Galatasaray

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