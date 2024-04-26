Trendyol Süper Lig 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Hakim Ziyech, 64. dakikada Kerem Demirbay ve 90+1. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Galatasaray bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de en çok puan toplayan takım unvanın yeni sahibi oldu.
Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından puanını 93 yaparak maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkardı. Adana Demirspor ise 41 puanla 11. sırada kaldı.
Galatasaray önümüzdeki hafta sahasında Sivasspor'u konuk edecek.