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Spor

Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Hakim Ziyech, 64. dakikada Kerem Demirbay ve 90+1. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Galatasaray bu sonucun ardından puanını 93 yaparak maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkardı. Adana Demirspor - Galatasaray maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22:03 - 26/04/2024 Cuma
Güncelleme: 22:03 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de en çok puan toplayan takım unvanın yeni sahibi oldu.
Galatasaray bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de en çok puan toplayan takım unvanın yeni sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Hakim Ziyech, 64. dakikada Kerem Demirbay ve 90+1. dakikada Mauro Icardi kaydetti.


Galatasaray bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de en çok puan toplayan takım unvanın yeni sahibi oldu.


Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından puanını 93 yaparak maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkardı. Adana Demirspor ise 41 puanla 11. sırada kaldı.


Galatasaray önümüzdeki hafta sahasında Sivasspor'u konuk edecek.


ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇ SONUCU


ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Adana Demirspor - Galatasaray maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI


#Galatasaray
#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig
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