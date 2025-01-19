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Adana Demirspor-Fenerbahçe || Canlı skor - Canlı sonuç

Adana Demirspor-Fenerbahçe || Canlı skor - Canlı sonuç

17:4119/01/2025, Pazar
G: 19/01/2025, Pazar
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Adana Demirspor - Fenerbahçe
Adana Demirspor - Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 20. haftasında son sırada yer alan Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.


Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak puan farkını 6'ya indirmek istiyor.


Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.


Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve kaleci Dominik Livakovic bu maçta forma giyemeyecek.


ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Tolga, Manev, Arda, Abdulsamet Burak, İzzet, Maestro, Barasi, Ali Yavuz, Aimbetov

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Djiku, Levent, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, İrfan Can, En-Nesyri, Dzeko.


ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Fenerbahçe
#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig

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