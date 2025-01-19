Adana Demirspor-Fenerbahçe || Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 20. haftasında son sırada yer alan Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak puan farkını 6'ya indirmek istiyor.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve kaleci Dominik Livakovic bu maçta forma giyemeyecek.
Adana Demirspor: Deniz, Semih, Tolga, Manev, Arda, Abdulsamet Burak, İzzet, Maestro, Barasi, Ali Yavuz, Aimbetov
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Djiku, Levent, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, İrfan Can, En-Nesyri, Dzeko.