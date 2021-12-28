Spor Adana Demirspor Galatasarayın 3 futbolcusuna talip oldu
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Adana Demirspor Galatasaray'ın '3' futbolcusuna talip oldu

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Adana Demirspor, Galatasaray'ın üç futbolcusuna talip oldu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak istedikleri oyuncuların ismini de duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspor Galatasarayın 3 futbolcusuna talip oldu
Murat Sancak ve Mario Balotelli.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer gündemine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Sancak, Galatasaray'ın üç futbolcusuna talip olduklarını duyurdu.

Devre arasında kadrolarını güçlendirmek isteyen Adana Demirspor, Galatasaray'dan Aytaç Kara, Ömer Bayram ve Fatih Öztürk'ü istiyor. Başkan Murat Sancak üç futbolcu için isteklerini ortaya koyarken Mario Balotelli için de dikkat çekici bir ifade kullandı.

Balotelli'nin ligin en iyi oyuncusu olduğunu söyleyen Murat Sancak, yıldız oyuncu için 10 milyon euro istediklerini belirtti.

  • Mario Balotelli, Adana Demirspor formasıyla çıktığı 18 lig maçında 7 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
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