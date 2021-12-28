Adana Demirspor Galatasaray'ın '3' futbolcusuna talip oldu

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer gündemine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Sancak, Galatasaray'ın üç futbolcusuna talip olduklarını duyurdu.

Devre arasında kadrolarını güçlendirmek isteyen Adana Demirspor, Galatasaray'dan Aytaç Kara, Ömer Bayram ve Fatih Öztürk'ü istiyor. Başkan Murat Sancak üç futbolcu için isteklerini ortaya koyarken Mario Balotelli için de dikkat çekici bir ifade kullandı.

Balotelli'nin ligin en iyi oyuncusu olduğunu söyleyen Murat Sancak, yıldız oyuncu için 10 milyon euro istediklerini belirtti.