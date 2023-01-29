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Spor

Adana Demirspor Assombalonga ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, forvet oyuncusu Britt Assombalonga'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedilerek Demokratik Kongolu futbolcuyla yolların ayrıldığını açıkladı.

11:28 . 29/01/2023 Pazar
AA
Britt Assombalonga

Britt Assombalonga

Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Adana Demirspor'da, Britt Assombalonga'nın karşılıklı anlaşarak sözlemesi feshedildi.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Britt Assombalonga'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Assombalonga, 2021-2022 sezonu öncesi İngiliz ekiplerinden Middlesbrough'tan transfer edilmişti.


Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla 40 resmi maçta 12 gol atan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 14 resmi karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.


#Adana Demirspor
#Britt Assombalonga
#FUTBOL
#sözleşme
#Spor Toto Süper Lig
1 saat önce
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Adana Demirspor Assombalonga ile yollarını ayırdı
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