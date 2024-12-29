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Adana Demirspor'un kuruluşunun 84. yıl dönümü kutlandı

Adana Demirspor'un kuruluşunun 84. yıl dönümü kutlandı

13:5429/12/2024, Pazar
DHA
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Taraftarlar, 'Demirspor'a sahip çık Adana' pankartı astı.
Taraftarlar, 'Demirspor'a sahip çık Adana' pankartı astı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kuruluşunun 84. yıl dönümü dolayısıyla taraftarlar, Seyhan Nehri kıyısında dikkat çeken bir kutlamaya imza attı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un kuruluşunun 84. yıl dönümü, Seyhan Nehri kıyısında kutlandı.


Kulübün 84. yıl dönümünü kutlamak isteyen mavi lacivertli taraftarlar, Seyhan Nehri kıyısında toplandı. Köprünün üzerinde, 'Demirspor'a sahip çık Adana' yazılı pankart açan taraftarlar, şampiyonluk tezahüratı yaptı.


Meşale yakıp havai fişek patlatan taraftarlar bir süre sonra dağıldı.





#Adana Demirspor
#Süper Lig
#Adana

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