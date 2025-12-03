Adem Bona'lı Philadelphia Wizards'ı devirdi

NBA'de milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Washington Wizards'ı 121-102 yendi.
Philadelphia 76ers, NBA’de Washington Wizards’ı evinde 121-102 mağlup ederek sezonun 11. galibiyetini aldı.
Mücadelede süre alan milli basketbolcu Adem Bona, karşılaşmayı 4 sayı, 5 ribaund ve 1 blokla tamamladı.
76ers’ta Tyrese Maxey 35 sayı, Jared McCain ise 14 sayıyla öne çıkan isimler oldu. Ligde 17. yenilgisini yaşayan Washington’da Tristan Vukcevic 16 sayı, Marvin Bagley, Will Riley ve Justin Champagnie ise 13’er sayı kaydetti.