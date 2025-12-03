Yeni Şafak
Adem Bona'lı Philadelphia Wizards'ı devirdi

11:593/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Adem Bona, maçta savunma performansıyla öne çıktı.
Adem Bona, maçta savunma performansıyla öne çıktı.

NBA'de milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Washington Wizards'ı 121-102 yendi.

Philadelphia 76ers, NBA’de Washington Wizards’ı evinde 121-102 mağlup ederek sezonun 11. galibiyetini aldı.


Mücadelede süre alan milli basketbolcu Adem Bona, karşılaşmayı 4 sayı, 5 ribaund ve 1 blokla tamamladı.


76ers’ta Tyrese Maxey 35 sayı, Jared McCain ise 14 sayıyla öne çıkan isimler oldu. Ligde 17. yenilgisini yaşayan Washington’da Tristan Vukcevic 16 sayı, Marvin Bagley, Will Riley ve Justin Champagnie ise 13’er sayı kaydetti.






#NBA
#Adem Bona
#Washington Wizards
#Philadelphia
