Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Alperen Şengün'ün performansı yetmedi

Alperen Şengün'ün performansı yetmedi

17:282/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Alperen Şengün Utah savunmasına zor anlar yaşattı.
Alperen Şengün Utah savunmasına zor anlar yaşattı.

NBA'de 31 sayı, 14 asist ve 8 ribauntla yıldızlaşan Alperen Şengün, kariyer gecesinde triple-double’ı kıl payı kaçırdı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli yıldız Alperen Şengün'ün etkileyici istatistiklerine rağmen Utah Jazz’a deplasmanda 133-125 mağlup oldu.


Utah’taki Delta Center’da oynanan mücadelede Rockets forması giyen Alperen Şengün, 31 sayı, 14 asist, 8 ribaunt, 5 blok ve 2 top çalma ile parladı. Milli oyuncu triple-double yapma fırsatını az farkla kaçırsa da performansı takımına galibiyeti getiremedi.


Rockets’ta Kevin Durant 32 sayıyla takımın en skoreri olurken, Utah Jazz’da Lauri Markkanen 29, Keyonte George ise 28 sayıyla galibiyetin başrol oyuncuları oldu.








#NBA
#Alperen Şengün
#Houston Rockets
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
IBAN paylaşırken bir değil iki kez düşünün: Çocukluk arkadaşına güvendi IBAN paylaştı: Dolandırıcılık çıkmazında hayatı karardı