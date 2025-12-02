Alperen Şengün'ün performansı yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli yıldız Alperen Şengün'ün etkileyici istatistiklerine rağmen Utah Jazz’a deplasmanda 133-125 mağlup oldu.

Utah’taki Delta Center’da oynanan mücadelede Rockets forması giyen Alperen Şengün, 31 sayı, 14 asist, 8 ribaunt, 5 blok ve 2 top çalma ile parladı. Milli oyuncu triple-double yapma fırsatını az farkla kaçırsa da performansı takımına galibiyeti getiremedi.