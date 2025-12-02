Alperen Şengün'ün performansı yetmedi

NBA'de 31 sayı, 14 asist ve 8 ribauntla yıldızlaşan Alperen Şengün, kariyer gecesinde triple-double’ı kıl payı kaçırdı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli yıldız Alperen Şengün'ün etkileyici istatistiklerine rağmen Utah Jazz’a deplasmanda 133-125 mağlup oldu.
Utah’taki Delta Center’da oynanan mücadelede Rockets forması giyen Alperen Şengün, 31 sayı, 14 asist, 8 ribaunt, 5 blok ve 2 top çalma ile parladı. Milli oyuncu triple-double yapma fırsatını az farkla kaçırsa da performansı takımına galibiyeti getiremedi.
Rockets’ta Kevin Durant 32 sayıyla takımın en skoreri olurken, Utah Jazz’da Lauri Markkanen 29, Keyonte George ise 28 sayıyla galibiyetin başrol oyuncuları oldu.