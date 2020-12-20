SÜPER LİG

Adem Büyük kaç golü penaltıdan attı?

Süper Lig'in penaltı kralı: 6 golün 5'ini beyaz noktadan attı

Süper Lig’de 13 hafta sonunda 19 puan toplayan Yeni Malatyaspor, son oynadığı maçta Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup ederek yoluna doludizgin devam ederken, kaptanı Adem Büyük ise attığı 6 golle takımın skor yüküne büyük katkı sundu.

Haber Merkezi İHA
Adem Büyük'ün Kasımpaşa maçındaki gol sevinci.

Adem Büyük'ün Kasımpaşa maçındaki gol sevinci.

Fotoğraf: IHA

Geçen sezon Galatasaray’da 13 gollük performansıyla iyi bir sezon geçirmesine rağmen bu sezonun başında kendi isteğiyle sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı alan tecrübeli futbolcu eski takımı Yeni Malatyaspor’a döndü.

Takım kaptanlığı verilen 33 yaşındaki futbolcu sarı-siyahlı forma altında alkışlanacak bir performansa imza attı. Adem Büyük son olarak Kasımpaşa karşısında takımının penaltıdan kaydedilen 2 golüne imza attı.

  • Gol krallığı yarışında önemli isimleri yakalayan tecrübeli oyuncu, attığı 6 golün 5'ini penaltıdan kaydetti.


Adem Büyük Yeni Malatyaspor'u galibiyete taşıdı
Adem Büyük Yeni Malatyaspor'u galibiyete taşıdı

Ligin 13. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri, 45+4 ve 56. dakikalarda penaltıdan Adem Büyük kaydetti.Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 19'a yükseltti. Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.Hatayspor 3 puanı tek golle aldı: Zirveyi zorluyor

Yeni Malatyaspor'un evi kale gibi
Yeni Malatyaspor'un evi kale gibi

Süper Lig'deki dördüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, özellikle sahasında aldığı sonuçlarla taraftarının yüzünü güldürüyor.Malatya temsilcisi, bu sezon ligdeki 6 iç saha maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sahasında 6 maçta 14 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.Süper Ligde iç saha puan cetvelinde en başarılı takımlar arasına giren Yeni Malatyaspor, aldığı sonuçlarla dikkati çekti. Sarı-siyahlılar, bu sezon ligde iç sahada oynadığı maçlarda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1, Yukatel Denizlispor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 2-0 yenerken, Göztepe ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.Yeni Malatyaspor, evinde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da Artvin Hopaspor (2-0), Etimesgut Belediyespor (2-0) ve Hekimoğlu Trabzon'u (5-0) mağlup etti.Söz konusu 9 maçta 18 gol atan sarı-siyahlı ekip, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.Bu sezon sahasında henüz mağlubiyeti bulunmayan sarı-siyahlılar, yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.Adem Büyük Yeni Malatyaspor'u galibiyete taşıdı

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