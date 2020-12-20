Süper Lig'in penaltı kralı: 6 golün 5'ini beyaz noktadan attı

Geçen sezon Galatasaray’da 13 gollük performansıyla iyi bir sezon geçirmesine rağmen bu sezonun başında kendi isteğiyle sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı alan tecrübeli futbolcu eski takımı Yeni Malatyaspor’a döndü.

Takım kaptanlığı verilen 33 yaşındaki futbolcu sarı-siyahlı forma altında alkışlanacak bir performansa imza attı. Adem Büyük son olarak Kasımpaşa karşısında takımının penaltıdan kaydedilen 2 golüne imza attı.

Gol krallığı yarışında önemli isimleri yakalayan tecrübeli oyuncu, attığı 6 golün 5'ini penaltıdan kaydetti.





Adem Büyük Yeni Malatyaspor'u galibiyete taşıdı Ligin 13. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri, 45+4 ve 56. dakikalarda penaltıdan Adem Büyük kaydetti.Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 19'a yükseltti. Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.Hatayspor 3 puanı tek golle aldı: Zirveyi zorluyor