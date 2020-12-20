Süper Lig'in penaltı kralı: 6 golün 5'ini beyaz noktadan attı
Süper Lig’de 13 hafta sonunda 19 puan toplayan Yeni Malatyaspor, son oynadığı maçta Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup ederek yoluna doludizgin devam ederken, kaptanı Adem Büyük ise attığı 6 golle takımın skor yüküne büyük katkı sundu.
Haber MerkeziİHA
Geçen sezon Galatasaray’da 13 gollük performansıyla iyi bir sezon geçirmesine rağmen bu sezonun başında kendi isteğiyle sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı alan tecrübeli futbolcu eski takımı Yeni Malatyaspor’a döndü.
Takım kaptanlığı verilen 33 yaşındaki futbolcu sarı-siyahlı forma altında alkışlanacak bir performansa imza attı. Adem Büyük son olarak Kasımpaşa karşısında takımının penaltıdan kaydedilen 2 golüne imza attı.
Gol krallığı yarışında önemli isimleri yakalayan tecrübeli oyuncu, attığı 6 golün 5'ini penaltıdan kaydetti.
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