Ahmet Ağaoğlu: "Hazırlık maçlarının aksine çok farklı performans ortaya koyduk"

Yeni sezona Süper Kupayı kazanarak başlayan Trabzonspor'da, Başkan Ahmet Ağaoğlu karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"Sezona kupayla başladık"

Sezonu kupayla açtıklarını belirten Ağaoğlu, "Sahada güzel bir mücadele vardı. Hazırlık maçlarının aksine çok farklı performans ortaya koyduk. Sezona kupayla başladık. İnşallah devamı gelir" diye konuştu.

"Beklentimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak"

Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "Beklentimiz Şampiyonlar Ligi'nde play-off'u geçip gruplara kalmak. Hem finansal hem de sportif açıdan son derece önemli. Orada bir galibiyette aldığınız para, Süper Lig'de 19 galibiyette almış olduğunuz paraya denk geliyor. İlk defa ülke olarak eleme maçlarına konu olduk. Bu da bizim şanssızlığımız. Hayırlısı olsun. Takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağına inanıyorum ve bundan eminim” ifadelerini kullandı.

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"1-2 transfer daha yapacağız"

1-2 transfer daha yapacaklarını sözlerine ekleyen Ağaoğlu, "Diğer kulüplerin sürekli olarak yaptığı transferler bizim taraftarlarımızın kafalarında soru işaretleri oluşturmuş olabilir. Şampiyon olmuş ve oturmuş bir takımız. İki oyuncumuz ayrıldı ve 5 takviye yaptık. Önümüzdeki günlerde 1-2 transferi daha gerçekleştirip yolumuza bakacağız” şeklinde konuştu.

"İstikrar son derece önemli"

Göreve geldiklerinden sonra birçok alanda lider olduklarını ifade eden Ahmet Ağaoğlu, sözlerini, "Dört yılda en fazla galibiyet alan, en fazla puan toplayan, en az mağlubiyet yaşayan ve en fazla kupa kazanan takımız. Sıkıntılı bir sürecin içinden bu noktaya geldik. Hocamızla kimya tamamen tuttu. Kurumuş bir süngeri su kovasının içine sokarsınız ve o da suyu bir anda çeker ya, onun gibi bir şey oldu. İstikrar son derece önemli. İstikrarı sağladığınız zaman başarıyı kovalıyorsunuz" sözleriyle tamamladı.

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🏆 Şampiyon pic.twitter.com/wHGjKmE3dy — SPOR (@yenisafakspor) July 30, 2022