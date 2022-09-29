Spor Beşiktaş derbide tek yürek
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaş derbide tek yürek

Beşiktaş camiası, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi kenetlendi. Başkan Ahmet Nur Çebi, idmanlarda takımı yalnız bırakmazken, siyah-beyazlı taraftarlar dev maçın satışa çıkan biletlerini sadece bir dakika içinde tüketti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Nur Çebi Fenerbahçe maçı öncesi takıma prim sözü verdi mi?
Ahmet Nur Çebi futbolcularla yakından ilgilendi.

Süper Lig’in 8. haftası zirve yarışında çok önemli bir mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

Milli ara boyunca iki takım da dev maça yoğun bir şekilde hazırlandı. İki teknik adam da rakibinin zayıflarını irdelerken, maça dair planlarını da hazırladı.

Çebi'den prim sözü

Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi, derbi öncesi takımı yalnız bırakmıyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte idmanları seyreden Çebi, Fenerbahçe maçı öncesi takıma öz güven aşıladı.

Son iki haftada yaşanan puan kayıplarını unutturmak isteyen Başkan Çebi, Fenerbahçe maçını kazanacaklarını düşünüyor. Siyah-beyazlı takıma derbiye dair prim sözü de veren Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Valerien Ismael’e duyduğu güveni de dile getirdi.

Biletler kapışıldı

Siyah-beyazlı taraftarlar, derbinin biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarları, 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park’ta saat 20:00’de başlayacak derbi maçın biletlerini sadece 1 dakikada tüketti.

Son 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien Ismael oyuncularından sadece maça konsantre olmalarını ve başka bir şey düşünmemelerini istedi.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Volkan Bayarslan yönetecek
SPOR
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Volkan Bayarslan yönetecek

Kalede Ersin olacak

Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesi teknik heyet kaleci kararını verdi. Teknik direktör Valerien Ismael, Fenerbahçe karşısında eldivenleri Ersin Destanoğlu’na verecek.

Genç kalecinin son dönemde yaşadığı sözleşme sıkıntısının derbiye yansımamasını isteyen Fransız çalıştırıcı, ekibiyle birlikte 21 yaşındaki file bekçisine özel ilgi gösteriyor.

Valerien Ismael, hafta boyunca yapılan taktik idmanlarda da ilk 11’de Ersin’e görev verdi.
Derbi öncesi olay görüntüler

Derbi öncesi
olay görüntüler

Satırla Vodafone Park'ın önüne gelip kavga çıkardılar.
Geçilmeye pek niyetimiz yok

'Geçilmeye pek niyetimiz yok'

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ardından Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçenin en büyük kozu

Fenerbahçe'nin
en büyük kozu

​Jorge Jesus'un derbilerdeki başarısı dikkati çekiyor.
Deplasman Aslan'ı

Deplasman Aslan'ı

​Sarı-kırmızılılar dış sahada zirvede.
Cumhurbaşkanlığı Kupası<br>Anadolu Efes'in

Cumhurbaşkanlığı Kupası
Anadolu Efes'in

Fenerbahçe'yi yenen Anadolu Efes, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.
Ameliyat olacak

Ameliyat olacak

Yıldız futbolcu Mesut Özil, 3 ay sahalardan uzak kalacak.
Sürpriz transfer

Sürpriz transfer

Karagümrük, serbest statüdeki Adem Ljajic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Hayal kırıklığı yaşattılar

Hayal kırıklığı yaşattılar

​Trabzonspor'dan ayrılanlar Fenerbahçe'de tutmadı.
'Şampiyonluklar için<br>Trabzonspor'dayım'

'Şampiyonluklar için
Trabzonspor'dayım'

​Trabzonspor'da Marc Bartra, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Derbinin hakemi belli oldu

Derbinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Volkan Bayarslan yönetecek
Futbol hayatı bitiyor mu?

Futbol hayatı bitiyor mu?

​Cristiano Ronaldo'nun formsuzluğunun perde arkasında ne var?
Hazırlıklar<br>12 eksikle sürüyor

Hazırlıklar
12 eksikle sürüyor

​Trabzonspor, hafta sonu oynayacağı Kayserispor maçına hazırlanıyor.
'Arkadan kuyu kazdı'

'Arkadan kuyu kazdı'

​Selim Soydan'dan Hamit Altıntop'a sert sözler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.