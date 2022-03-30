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Spor Ahmet Nur Çebi "Trabzonspor maçını almak istiyoruz"
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Ahmet Nur Çebi: "Trabzonspor maçını almak istiyoruz"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, özel bir ödül töreni öncesinde basın mensuplarına konuştu. Çebi, yeni teknik direktörleri ile farklı bir ivme yakalayabileceklerini ve Trabzonspor maçına odaklanarak kendilerini kazanmaya şartladıklarını ifade etti.

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Haber Merkezi DHA
Ahmet Nur Çebi: Trabzonspor maçını almak istiyoruz
Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısı ve Trabzonspor maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın bugün yaptığı toplantıyla ilgili bilgi veren Çebi, “Gündem en son Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgiliydi. Tahkim Kurulu’nun aldığı kararla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yayıncı kuruluşla ilgili ihaleleri kendi aramızda konuştuk. Gündem bu 2 maddeden oluşuyordu. Sanıyorum Kulüpler Birliği Başkanı bu konuda açıklamasını yapacaktır. Onun söylemleri özet olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Yeni hocamızla birlikte değişik bir oyun izleyebiliriz”

“Önemli bir maç. Biz o maçı almak zorundayız. Çok şartlandırdık, çok istiyoruz. Evet Trabzonspor iyi takım ama Beşiktaş’ın da çok iyi bir takım olduğunu herkes biliyordur. Talihsizlikler oldu. Bu talihsizliklerin Trabzonspor maçında kırılacağını umuyorum. Beşiktaş başkanıyım, Beşiktaş’ın başarısını çok istiyorum. Dolayısıyla içimde böyle bir his var. Yeni gelen hocamızın da yeni bir başlangıç yapma ihtimali çok kuvvetli. Değişik bir oyun seyredebiliriz. Ben de merak ediyorum. Liderin sahasında maçımızı kazanarak geriye gelmek, planımız, hedefimiz, arzumuz, isteğimiz.”

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