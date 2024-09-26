Siyah-beyazlılar, organizasyona 3 puanla başlamanın ötesinde, Ajax'a karşı ilk galibiyetini de elde etmek istiyor. Temsilcimiz, Hollanda ekibiyle oynadığı 6 maçı da kaybetti. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 3 gol atarken, 14 gol yedi. Beşiktaş, Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıkacağı mücadelede Ajax karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta hiç mağlubiyet yaşamadı. Beşiktaş, Süper Lig, Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde çıktığı 8 maçın 6'sını kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı. Bu maçlarda 24 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 8 gol gördü.