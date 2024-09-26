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Beşiktaş Ajax karşısında ilk peşinde

Beşiktaş Ajax karşısında ilk peşinde

10:3026/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ın Ajax karşısındaki gol silahı Ciro Immobile olacak.
Beşiktaş'ın Ajax karşısındaki gol silahı Ciro Immobile olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, bugün Ajax'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibi karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Hollanda ekibi Ajax'la karşılaşacak. Johan Cruyff Arena'da saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den yayınlanacak.



Siyah-beyazlılar, organizasyona 3 puanla başlamanın ötesinde, Ajax'a karşı ilk galibiyetini de elde etmek istiyor. Temsilcimiz, Hollanda ekibiyle oynadığı 6 maçı da kaybetti. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 3 gol atarken, 14 gol yedi. Beşiktaş, Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıkacağı mücadelede Ajax karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.




Eksik yok

Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta hiç mağlubiyet yaşamadı. Beşiktaş, Süper Lig, Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde çıktığı 8 maçın 6'sını kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı. Bu maçlarda 24 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 8 gol gördü.


Beşiktaş'ta bugünkü zorlu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.


Muhtemel 11'ler

Ajax:
Pasveer, Rensch, Baas, Sutalo, Hato, Taylor, Hendersson, Fitz-Jim, Godts, Traore, Akpom
Beşiktaş:
Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile




#UEFA
#Avrupa Ligi
#Beşiktaş
#Ajax

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