Spor ÖZET | Ajax - Napoli 1-6
FUTBOL FUTBOL

ÖZET | Ajax - Napoli: 1-6

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçları başladı. A Grubunda oynanan maçta Napoli, gecenin maçında deplasmanda Ajax'ı 6-1 mağlup etti. Bu sonuçla beraber İtalyan ekibi puanını 9 yaparken, Ajax ise 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi maç özetlerini ve Ajax-Napoli maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ajax-Napoli: 1-6 maç özeti izle Şampiyonlar Ligi maç özetleri
Ajax-Napoli: 1-6

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçlarında A grubunda İtalyan takımı Napoli, deplasmanda Johan Cruyff Arena'da 52.896 seyirci önünde ev sahibi Ajax'ı 6-1 mağlup etti.

Güzel bir atmosferde maça hızlı giren ev sahibi Mohammed Kudus'un golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip çok geçmeden Raspadori'nin golüyle cevap verdi.

33. dakikada Gürcü Kvaratskhelia'nın asistinde Lorenzo topu ağlarla buluşturarak Napoli'yi öne geçirdi. İlk yarı sonlarında ise Zielinski'nin golüyle İtalyan ekibi soyunma odasına 3-1'lik skorla girdi.

İkinci yarıya ise çok hızlı giriş yapan Napoli 47. dakikada Raspadori ile skoru 4-1'e getirdi. 63. dakikada ise sahneye Khvicha Kvaratskhelia çıktı ve 5-1 yaptı.

73. dakikada Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maça son noktayı ise 81. dakikada Gioavanni Simeone koydu ve Napoli deplasmanda Hollanda devi Ajax'ı 6-1 mağlup etti.

İtalyan ekibi bu galibiyet ile birlikte, 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltirken Ajax 3 puanda kaldı.

  • Şampiyonlar Ligi A Grubunda 4. hafta karşılaşmalarında önümüzdeki hafta Napoli-Ajax ile Rangers-Liverpool karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Ajax-Napoli maç özeti


Trabzonspor galibiyet hasretini dindirmek istiyor
SPOR
Trabzonspor galibiyet hasretini dindirmek istiyor

ÖZET | Liverpool - Rangers: 2-0
SPOR
ÖZET | Liverpool - Rangers: 2-0
Formalarını değiştirmediler

Formalarını değiştirmediler

Napoli'ye 6-1 yenilen Ajax'ta futbolculardan dikkat çeken tavır.
Genç yetenek maça damga vurdu

Genç yetenek
maça damga vurdu

​G.Saray'ın 17 yaşındaki futbolcusu UEFA Gençlik Ligi'nde yıldızlaştı.
Projeler paylaşıldı

Projeler paylaşıldı

TFF Başkanı Büyükekşi'den UEFA Başkanı Ceferin'e ziyaret.
Transfer yasağı

Transfer yasağı

​FIFA, Bursaspor'a verilen cezayı açıkladı.
'Başı dik oynuyor'

'Başı dik oynuyor'

​İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor.
Jesus'tan <br>rotasyon itirafı

Jesus'tan
rotasyon itirafı

​"Bize karşı strateji belirleyemiyorlar."
'Ülke puanına <br>katkı sağlamak istiyoruz'

'Ülke puanına
katkı sağlamak istiyoruz'

​İsmail Yüksek, AEK maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Zam ödülü

Zam ödülü

​Galatasaray'da Nelsson'ın maaşı yükseltildi
Rekor kırıldı

Rekor kırıldı

​Bayern Münih, Real Madrid'i geride bıraktı.
Hakan'dan muhteşem gol

Hakan'dan muhteşem gol

​Milli oyuncu attı, Inter evinde Barcelona'yı mağlup etti.
Peri masalı sürüyor

Peri masalı sürüyor

​Şampiyonlar Ligi B grubunda Club Brugge, Atl. Madrid'i 2-0 mağlup etti.
Marsilya rahat kazandı

Marsilya rahat kazandı

​Cengiz Ünder ve arkadaşları Devler Ligi'nde ilk galibiyetlerini aldılar.
Fırsat tanımadı

Fırsat tanımadı

Şampiyonlar Ligi A grubunda Liverpool, Rangers'ı 2-0 mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.