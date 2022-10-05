ÖZET | Ajax - Napoli: 1-6

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçlarında A grubunda İtalyan takımı Napoli, deplasmanda Johan Cruyff Arena'da 52.896 seyirci önünde ev sahibi Ajax'ı 6-1 mağlup etti.

Güzel bir atmosferde maça hızlı giren ev sahibi Mohammed Kudus'un golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip çok geçmeden Raspadori'nin golüyle cevap verdi.

33. dakikada Gürcü Kvaratskhelia'nın asistinde Lorenzo topu ağlarla buluşturarak Napoli'yi öne geçirdi. İlk yarı sonlarında ise Zielinski'nin golüyle İtalyan ekibi soyunma odasına 3-1'lik skorla girdi.

İkinci yarıya ise çok hızlı giriş yapan Napoli 47. dakikada Raspadori ile skoru 4-1'e getirdi. 63. dakikada ise sahneye Khvicha Kvaratskhelia çıktı ve 5-1 yaptı.

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73. dakikada Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maça son noktayı ise 81. dakikada Gioavanni Simeone koydu ve Napoli deplasmanda Hollanda devi Ajax'ı 6-1 mağlup etti.

İtalyan ekibi bu galibiyet ile birlikte, 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltirken Ajax 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi A Grubunda 4. hafta karşılaşmalarında önümüzdeki hafta Napoli-Ajax ile Rangers-Liverpool karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Ajax-Napoli maç özeti





Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları #UCL pic.twitter.com/LJTa2AnVxP — SPOR (@yenisafakspor) October 4, 2022