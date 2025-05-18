Alanyaspor-Beşiktaş (CANLI)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Avrupa yolunda üçüncülük avantajını korumak isteyen Beşiktaş, Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Alanyaspor'a konuk oluyor. GAİN Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi, hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayımlanıyor.
Beşiktaş'ta anneannesi vefat ettiği için özel izinli olan Gedson Fernandes ile sakatlıkları bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ve Emirhan Topçu, bu maçta forma giyemiyor.