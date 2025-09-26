Yeni Şafak
Alanyaspor - Galatasaray | Canlı skor - Canlı sonuç

Alanyaspor - Galatasaray | Canlı skor - Canlı sonuç

26/09/2025, Cuma
Alanyaspor - Galatasaray
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 7. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.


Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.


Ligde 6'da 6 yaparak yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, Alanya deplasmanından da galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor.


ALANYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor:
Ertuğrul, Viana, Lima, Aliti, Enes, Ruan, Makouta, Maestro, İbrahim, Hagi, Ogundu.
Galatasaray:
Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sallai, Barış, Sane, Icardi.


ALANYASPOR - GALATASARAY CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

