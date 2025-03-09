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Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı

Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı

12:159/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'de bu sezon VAR'da yabancı hakemler görev yapıyor.
Süper Lig'de bu sezon VAR'da yabancı hakemler görev yapıyor.

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Galatasaray'ın Alanyaspor'a konuk olacağı mücadelenin Video Asistan Hakem'i (VAR) belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Lider Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi VAR hakemi belli oldu.


TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Alanyaspor - Galatasaray maçının Video Asistan Hakem (VAR) koltuğunda Hollandalı Pol van Boekel oturacak.


Bu akşam saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek.






#Galatasaray
#Alanyaspor
#Süper Lig

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