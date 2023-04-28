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Spor

ÖZET | Alanyaspor-Ümraniyespor: 1-0

Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Alanyaspor, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Alanyaspor-Ümraniyespor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

21:53 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Alanyaspor-Ümraniyespor

Alanyaspor-Ümraniyespor

Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Alanyaspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Ev sahibi maçtan 1-0 galip ayrıldı. Ümraniyespor'un kazanamama serisi 6 maça çıkmış oldu.

Maçın tek golünü 4.dakikada Ahmed Hassan attı. Alınan bu sonuçla Alanyaspor puanını 38'e çıkartırken, Ümraniyespor 23 puanda kaldı. Gelecek hafta Alanyaspor, Adana Demirspor'a konuk olurken, Ümraniyespor ise Sivasspor'u ağırlayacak.

Alanyaspor-Ümraniyespor maç özeti

4. dakikada ceza sahasında topla buluşan Ahmed Hassan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada ceza sahası dışından Umut Nayir’in sert şutu kalecide kaldı.

37. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Leroy Fer’in sert şutu yandan auta gitti.


#Süper Lig
#Alanyaspor
#Ümraniyespor
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