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Alanyaspor'da Paulo Victor'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Alanyaspor'da Paulo Victor'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

13:283/07/2026, Cuma
AA
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39 yaşındaki Brezilyalı kalecinin sözleşmesi uzatıldı.
39 yaşındaki Brezilyalı kalecinin sözleşmesi uzatıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da kaleci Paulo Victor'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Brezilyalı kalecinin sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Paulo Victor'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.



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