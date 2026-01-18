Alanyasporlu iki futbolcu kadrodan çıkarıldı: Fenerbahçe maçında yoklar

Alanyaspor
Süper Lig 18. haftasında Alanyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yeşil-turunculu ekipte kritik maça saatler kala iki futbolcunun kadrodan çıkartıldığı açıklandı.
Alanyaspor, Nicolas Janvier ve Ianis Hagi’nin sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almadığını açıkladı.
Alanyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Yüksek ateş şikayeti bulunan futbolcularımız Nicolas Janvier ve Ianis Hagi’nin yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edilmiştir.
Tedavilerine başlanan futbolcularımız Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almamaktadır.”
#Alanyaspor
#Fenerbahçe
#Süper Lig