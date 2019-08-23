Albayrakspor’da yeni başkan: Hamza Albayrak

Albayrak Spor Kulübü’nün Olağaüstü Seçimli Genel Kurulu İstanbul’da Albayrak Holding’le gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren Hamza Albayrak, geçerli 61 oyun tamamını alarak yeni başkan seçildi. Toplantıda, yönetim kurulu raporunun ardından gelir gider raporu ve bilançolar okundu. Bağımsız denetim raporu da delegelere sunuldu. Hesap ve raporlar ile tüzük tadilatı oy birliği ile kabul edildi. Genel kurula Albayrak Holding yönetim kurulu üyeleri Ahmet Albayrak, Bayram Albayrak, Mustafa Albayrak, Faruk Albayrak, Mesut Albayrak, Sinan Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Geçerli oyların tamamını almasının ardından alkışlarla kürsüye davet edilen Hamza Albayrak, yaptığı başkanlık konuşmasında Albayrakspor’un vizyonunu yineledi. Başkan Albayrak, “Çok önemli bir seçim sürecini daha kulübümüze ve bizlere yakışır şekilde noktalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi, değerli oylarınızla bu göreve layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bize duyulan güveni boşa çıkarmayacağız” diye konuştu.

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Albayrak Spor Kulübü olarak topluma faydalı ahlaki birey yetiştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Hamza Albayrak, “

” dedi.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Sinan Albayrak

Selim Çakır

Yusuf Coşkuner

Furkan Coşkuner

Mehmet Günaydın

Alper Tunga Albayrak

Denetim Kurulu Üyeleri

Faruk Albayrak

Hayrettin Köktaş

Celil Coşkuner