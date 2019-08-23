Albayrakspor’da yeni başkan: Hamza Albayrak
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Albayrakspor’da yeni başkan: Hamza Albayrak

Albayrak Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi. Geçerli oyların tamamını alarak başkanlığa seçilen Hamza Albayrak, “İmza attığı her işte ahlak ve insanı temel alan bir ailenin ferdi olarak, Albayrak Spor Kulübü’ndeki icraatlarımıza da bu düsturda devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrak Spor Kulübü Yönetimi

Albayrak Spor Kulübü Yönetimi

Albayrak Spor Kulübü’nün Olağaüstü Seçimli Genel Kurulu İstanbul’da Albayrak Holding’le gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren Hamza Albayrak, geçerli 61 oyun tamamını alarak yeni başkan seçildi. Toplantıda, yönetim kurulu raporunun ardından gelir gider raporu ve bilançolar okundu. Bağımsız denetim raporu da delegelere sunuldu. Hesap ve raporlar ile tüzük tadilatı oy birliği ile kabul edildi. Genel kurula Albayrak Holding yönetim kurulu üyeleri Ahmet Albayrak, Bayram Albayrak, Mustafa Albayrak, Faruk Albayrak, Mesut Albayrak, Sinan Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Geçerli oyların tamamını almasının ardından alkışlarla kürsüye davet edilen Hamza Albayrak, yaptığı başkanlık konuşmasında Albayrakspor’un vizyonunu yineledi. Başkan Albayrak, “Çok önemli bir seçim sürecini daha kulübümüze ve bizlere yakışır şekilde noktalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi, değerli oylarınızla bu göreve layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bize duyulan güveni boşa çıkarmayacağız” diye konuştu.

Hamza Albayrak
Hamza Albayrak

‘650 KULÜP ARASINDA BİRİNCİ OLARAK FAİR PLAY ÖDÜLÜ ALDIK’

Albayrak Spor Kulübü olarak topluma faydalı ahlaki birey yetiştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Hamza Albayrak, “Geçtiğimiz yıl Albayrakspor olarak 650 kulübün U-11’den A Takım’a kadar değerlendirilmeye alındığı fair-play ödülü bize laik görüldü. Biz sağlam sporcudan önce ahlaklı bireyler yetiştiriyor ve bu durumu devam ettirmek istiyoruz. Türk milletine ve Türk sporuna faydalı bireyler yetiştirmek en önemli vizyonumuz olarak devam edecek. İmza attığı her işte istisnasız her zaman ahlakı, değerlerini ve insanı temel alan bir ailenin ferdi olarak, Albayrak Spor Kulübü’ndeki icraatlarımızda da bu düsturla hareket edeceğimi bilmenizi isterim” dedi.
  • Yönetim Kurulu Üyeleri
  • Sinan Albayrak
  • Selim Çakır
  • Yusuf Coşkuner
  • Furkan Coşkuner
  • Mehmet Günaydın
  • Alper Tunga Albayrak
  • Denetim Kurulu Üyeleri
  • Faruk Albayrak
  • Hayrettin Köktaş
  • Celil Coşkuner

Albayrakspor'un şampiyonluk serisi
Albayrakspor'un şampiyonluk serisi

Albayrak Spor Kulübü, şampiyonluklarla dolu bir sezonu daha geride bıraktı. Mücadele ettiği karate, atletizm, okçuluk, judo, güreş ve badminton dallarının yanı sıra futbolda da adından sıkça söz ettiren kırmızı-yeşil-beyazlı kulüp, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da altyapılarda ne kadar iddialı bir kulüp olduğunu bir kez daha gösterdi. Futbolda mücadele ettiği U-12, U-13, U-14, U-15 ve U-16 yaş gruplarında, İstanbul bölgesinde şampiyonluk ipini göğüsleyen Albayrakspor, U-15'te ise Sakarya'da düzenlenen tek kategorili Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olmayı başardı. U-14 ÜÇLÜ KATEGORİDE TÜRKİYE İKİNCİSİU-14 / A Ligi 3. Grup'ta 100 gol atıp kalesinde gol görmeyerek kırılması zor bir rekora imza atan Albayrakspor, grup şampiyonluğunun ardından 3 kategorili Türkiye Şampiyonası'na katılım hakkı elde etmişti. Yeşil-beyazlılar, gruplar dahil 1200 takımın mücadele ettiği organizasyonda, 8 Haziran'da Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki çeyrek final maçında İstanbul Damlaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. İstanbul ekibi, bu galibiyetin ardından 10 Haziran'da Nevşehir'de Elazığ İl Özel İdare'yi 0-0 biten mücadelede penaltılar sonucunda yenerek finale yükseldi. Yine Nevşehir'de 11 Haziran'da oynanan şampiyonluk maçında Samsun Kadıköy'e 4-0 yenilen Albayrakspor, bu sonucun ardından Türkiye ikincisi olmayı başardı. Gaziosmanpaşa ekibinin U-14 takımı çalıştırıcısı Serkan Teke, final maçının ardından yaptığı açıklamada, ''Albayrakspor olarak tüm oyuncularımızı kendi futbol okulumuzdan yetiştirdik. Hazırlık maçları dahil sezon boyu tek mağlubiyetimizi finalde aldık. Rakibimizi tebrik ederiz. Oyuncularımın hepsiyle gurur duyuyorum, başarılarımızın devamı gelecek'' ifadelerini kullandı. Hedefimiz sağlam bireyler yetiştirmekAlbayrakspor Başkanı Mehmet Günaydın, altyapı takımlarıyla Türkiye Şampiyonası'nda kazanılan ikinciliğin ve İstanbul bölgesinde kazanılan şampiyonlukların ardından teknik ekiple bir araya geldi. Bu başarıların sürdürülmesi ve daha yukarılara taşınması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Günaydın, ''Altyapıya verdiğimiz değerin karşılığını kupayla taçlandırmak tabiiki çok önemli . Bizim hedefimiz sağlam bireyler yetiştirmek. Teknik ekibi ve futbolcuları bu tarihi başarılarından dolayı gönülden tebrik ediyorum'' diye konuştu.

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