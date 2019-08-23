Albayrakspor’da yeni başkan: Hamza Albayrak

Albayrak Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi. Geçerli oyların tamamını alarak başkanlığa seçilen Hamza Albayrak, “İmza attığı her işte ahlak ve insanı temel alan bir ailenin ferdi olarak, Albayrak Spor Kulübü’ndeki icraatlarımıza da bu düsturda devam edeceğiz” dedi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Albayrak Spor Kulübü’nün Olağaüstü Seçimli Genel Kurulu İstanbul’da Albayrak Holding’le gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren Hamza Albayrak, geçerli 61 oyun tamamını alarak yeni başkan seçildi. Toplantıda, yönetim kurulu raporunun ardından gelir gider raporu ve bilançolar okundu. Bağımsız denetim raporu da delegelere sunuldu. Hesap ve raporlar ile tüzük tadilatı oy birliği ile kabul edildi. Genel kurula Albayrak Holding yönetim kurulu üyeleri Ahmet Albayrak, Bayram Albayrak, Mustafa Albayrak, Faruk Albayrak, Mesut Albayrak, Sinan Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Geçerli oyların tamamını almasının ardından alkışlarla kürsüye davet edilen Hamza Albayrak, yaptığı başkanlık konuşmasında Albayrakspor’un vizyonunu yineledi. Başkan Albayrak, “Çok önemli bir seçim sürecini daha kulübümüze ve bizlere yakışır şekilde noktalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi, değerli oylarınızla bu göreve layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bize duyulan güveni boşa çıkarmayacağız” diye konuştu.
‘650 KULÜP ARASINDA BİRİNCİ OLARAK FAİR PLAY ÖDÜLÜ ALDIK’
Albayrak Spor Kulübü olarak topluma faydalı ahlaki birey yetiştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Hamza Albayrak, “Geçtiğimiz yıl Albayrakspor olarak 650 kulübün U-11’den A Takım’a kadar değerlendirilmeye alındığı fair-play ödülü bize laik görüldü. Biz sağlam sporcudan önce ahlaklı bireyler yetiştiriyor ve bu durumu devam ettirmek istiyoruz. Türk milletine ve Türk sporuna faydalı bireyler yetiştirmek en önemli vizyonumuz olarak devam edecek. İmza attığı her işte istisnasız her zaman ahlakı, değerlerini ve insanı temel alan bir ailenin ferdi olarak, Albayrak Spor Kulübü’ndeki icraatlarımızda da bu düsturla hareket edeceğimi bilmenizi isterim” dedi.
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