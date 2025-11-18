Alcaraz'dan kötü haber: Davis Cup'ta yarışamayacak

Alcaraz, takım arkadaşları ve taraftarlar için üzücü olan bu kararın temelinde sağ hamstring kasındaki ödemin yattığını belirtti. İspanya Milli Takımı için oynamanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ve kupa için mücadele etme konusunda çok heyecanlı olduğunu vurgulayan 20 yaşındaki tenisçi, sakatlığı nedeniyle eve dönmek zorunda kaldığını ifade etti. İspanya'nın, takımın en önemli kozundan yoksun bir şekilde Bologna'daki finallerde mücadele edecek olması, kupa hedefleri açısından kritik bir handikap oluşturuyor.