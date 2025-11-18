Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Tenis
Alcaraz'dan kötü haber: Davis Cup'ta yarışamayacak

Alcaraz'dan kötü haber: Davis Cup'ta yarışamayacak

13:4818/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Carlos Alcaraz'ın sakatlığı İspanya'da moralleri bozdu.
Carlos Alcaraz'ın sakatlığı İspanya'da moralleri bozdu.

Tek erkekler dünya sıralamasının zirvesindeki İspanyol yıldız Carlos Alcaraz, yaşadığı sakatlık sebebiyle 2025 Davis Cup finallerinden çekildiğini duyurdu. Sezonu 1 numara olarak bitirmeyi garantileyen Alcaraz, sağ hamstringindeki ödem nedeniyle İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenecek turnuvada ülkesini temsil edemeyecek.

Dünya tenisinin zirvesinde yer alan İspanyol raket Carlos Alcaraz, profesyonel tenis sezonunu beklenenden erken noktaladı. Sezonu tek erkeklerde dünya 1 numarası olarak tamamlamayı garantileyen genç yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 18-23 Kasım 2025 tarihleri arasında İtalya'nın Bologna şehrinde düzenlenecek olan Davis Cup finallerinde yer alamayacağını bildirdi. ATP Finalleri sırasında yaşadığı sağlık problemi, İspanyol oyuncuyu tıbbi tavsiye doğrultusunda kortlardan uzak tuttu.


Alcaraz hayal kırıklığı yaşıyor


Alcaraz, takım arkadaşları ve taraftarlar için üzücü olan bu kararın temelinde sağ hamstring kasındaki ödemin yattığını belirtti. İspanya Milli Takımı için oynamanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ve kupa için mücadele etme konusunda çok heyecanlı olduğunu vurgulayan 20 yaşındaki tenisçi, sakatlığı nedeniyle eve dönmek zorunda kaldığını ifade etti. İspanya'nın, takımın en önemli kozundan yoksun bir şekilde Bologna'daki finallerde mücadele edecek olması, kupa hedefleri açısından kritik bir handikap oluşturuyor.


2025 Davis Cup Finallerinin Önemi


Davis Cup finalleri, erkekler tenisinde ülkeler arasındaki en prestijli takımlar turnuvası olarak kabul edilmektedir. İtalya'nın Bologna kentinde gerçekleşecek olan bu final aşaması, takımların sezon boyunca gösterdikleri performansın doruk noktasını temsil ediyor. Alcaraz'ın çekilmesi, İspanya'nın bu önemli organizasyonda güçlü bir açılış yapma ihtimalini düşürürken, turnuvanın genel dengelerini de etkileyen önemli bir gelişme olarak kaydedildi. İspanyol tenisinin, lider oyuncusunun yokluğunda nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

#Davis Cup
#Carlos Alcaraz
#Tenis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?