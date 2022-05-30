Alex de Souza'ya Süper Lig'den talip var: Hatayspor ilgileniyor

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza, teknik adam olarak yeniden Türkiye'ye dönebilir. Şu anda kariyerine ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo B Takımı'nın başında teknik direktör olarak devam eden Alex'e, Türkiye'den talip var.

Hatayspor, Alex de Souza'ya teklifte bulunacak

Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Hatayspor'un, takımın başına Alex de Souza'yı getirmek istediği iddia edildi. Hatta Hatay Yönetimi'nin en kısa sürede Brezilyalı teknik direktöre teklifte bulunmayı planladığını öne sürüldü.

Alex de Souza, Hatayspor ile anlaşması halinde 2014 yılında futbolcu olarak ayrıldığı Süper Lig'e, teknik direktör olarak dönecek.