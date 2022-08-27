Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe de istiyordu Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Maxi Gomez ve Alexander Sörloth'u listesine almıştı. Sörloth'un yüksek maaş istemesi nedeniyle bu transferden geri adım atan sarı-lacivertliler, Maxi Gomez'e yoğunlaşmıştı. Son dakika bilgisiyle birlikte, Leipzig forması giyen Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu. Peki, Alexander Sörloth hangi takıma transfer oldu? Bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

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