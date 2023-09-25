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Spor

Ali Cengiz güreşte altın madalya aldı

Grekoromen 87 kilodaki güreşçimiz Ali Cengiz altın madalya mücadelesinde Macar David Losonczi'yi 8-7 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Engin Albayrak
09:23 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ali Cengiz'in altın madalya pozu.

Ali Cengiz'in altın madalya pozu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli sporcularımız 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Grekoromen 87 kilodaki güreşçimiz Ali Cengiz altın madalya mücadelesinde Macar David Losonczi'yi 8-7 yenerek dünya şampiyonu oldu. Milli güreşçimiz ilk yarıyı 6-1 önde geçti. İkinci devre rakibi 7-7'yi yakalasa da Ali Cengiz 8-7 ile dünya şampiyonu oldu.


Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yayımladığı mesajla Ali Cengiz'i tebrik etti. 63 kiloda Enes Başar ise bronz madalya kazandı. Önceki gün 2. turda yenildiği Gürcü rakibi finale çıktığı için repesaja hak kazanan milli güreşçimiz, Ukraynalı Oleksandr Hrushyn'i 8-0 teknik üstünlükle yendi. Fransız rakibi Sebastian Clement'i de 9-6 yenen Enes, dünya üçüncüsü oldu.


7 madalya ve 7 kota çıkardık

Türkiye, organizasyonu 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz ile tamamladı. Serbest stilde Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk ile 2 bronz, kadınlarda Buse Tosun Çavuşoğlu ile altın, grekoromende Ali Cengiz ile altın, Rıza Kayaalp ile gümüş, Selçuk Can ve Enes Başar ile de 2 bronz madalya elde ettik. Bu sporcuların yanı sıra Evin Demirhan Yavuz ile birlikte 7 olimpiyat kotası da kazandık. Türkiye grekoromen stilde takım halinde dünya üçüncüsü oldu.






#2023 Dünya Güreş Şampiyonası
#Ali Cengiz
#altın madalya
#final
#şampiyon
17 dakika önce
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