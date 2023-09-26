Ali Cengiz: Şimdi sırada Olimpiyat var

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Ali Cengiz, Yeni Şafak'a açıklamalar yaptı.





Finalde Macar David Losonczi'yi zor bir müsabakadan sonra 8-7 yenen genç güreşçi, "Müsabakanın ilk yarısını 7-1 önde geçtikten sonra ikinci devre içimden 'altın madalya geliyor' diye düşündüm. Bir an kündeye getirerek teknik üstünlükle rakibimi yenmek istedim. Macar güreşçi karşılık verince beni tuş pozisyonuna getirdi. Yaptığım hatayı anladım ve o 30 saniye bana çok uzun bir süre geldi. O an aylarca yaptığım kampları, ailemden uzak geçirdiğim zamanları ve ülkemiz aklıma geldi. İkimiz de çok yorulmuştuk. Tüm gücümü topladım ve tuş pozisyonundan kurtularak galip gelmeyi başardım" diye konuştu. Finalde risk almamak gerektiğini öğrendiğini belirten Ali Cengiz, "Bundan dersler çıkaracağım dEZH ve Allah'ın izniyle başarılarımı sürdürmeye devam edeceğim. Devamı gelecek inşallah" ifadelerini kullandı.





"Rakipleri tek tek izledim"





Finale gelene kadar tüm rakiplerinin müsabakalarını izlediğini belirten milli güreşçimiz, "Hangi zaman, nerede, hangi hareketleri yaptıklarını gördüm ve nasıl karşılık vermem gerektiğini öğrendim. Gerçi finalde bir anlık hatam ile rakip tuşa gidiyordu ama ondan da Allah'ın izniyle kurtulduk. Macar zor bir rakipti. Sürekli alttan bana kafa atıyordu. Sonuçta ülkemize dünya şampiyonluğu kazandırdığım için çok ama çok mutluyum. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotasını aldım. Bundan sonraki hedefim; olimpiyatlarda da altın madalya kazandırarak ülkemize bir kez daha mutluluk yaşatmak. Bu başarımda emeği olan başta federasyonumuz, kulübüm ve antrenörlerim olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.









Ve Belgrad’da İstiklâl Marşımız! 🇹🇷



Teşekkürler Ali Cengiz! 👏 pic.twitter.com/dP8FQv63lJ — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 24, 2023





İlklerin şampiyonası

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçiler Buse Tosun Cavusoğlu ve Ali Cengiz, kariyerlerindeki en önemli başarıya ulaştı. Kadınlar 68 kilo finalinde Moğolistan'dan Delgermaa Enkhsaikhan'ı tuşla yenen 27 yaşındaki Buse Tosun Cavusoğlu, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.





Erkekler grekoromen stil 87 kiloda Macar David Y Losonczi'yi yenerek altın madalya alan Ali Cengiz de Buse gibi ilk kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.





Türk güreşçiler 2'si altın toplam 7 madalya elde ederken, 6 milli güreşçi Paris 2024 Olimpiyat kotası aldı.





Yurda döndüler





Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3. olan Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü. Çiçeklerle karşılanan kafilemizdeki dünya şampiyonu Ali Cengiz, gümüş madalya alan Rıza Kayaalp, bronz elde eden Enes Basar ve bazı güreşçiler, Ankara'ya geçti. Başkent'te de coşkulu karşılama yapıldı.









🇹🇷 Hepinizle gurur duyuyoruz! pic.twitter.com/eCJl74Db2N — Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı (@TRguresFed) September 25, 2023





"O hakemler bir daha mindere çıkamayacak"





Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, hakemlerin kasıtlı kararlarıyla 2 sporcularının önlerinin kesildiğini belirterek, "Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Lalovic ile görüştük. Bundan sonra o hakemler müsabaka yönetemeyecek" dedi.





Eroğlu, milli güreşçilerin şampiyonada kazandığı 7 madalya ile istikrarlı çizgisini sürdürdüğünü belirterek, "Geçtiğimiz yıl 4 altın ve 4 bronz madalya kazandık. Bu yıl ise 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya elde ettik. Olimpiyatlara 6 kota hakkı kazandık" diye konuştu.





Adem Burak Uzun ve Burhan Akbudak'ın hakemlerin kasıtlı kararları sonucu madalya kazanmalarının engellendiğini belirten Eroğlu, "Bu arkadaşlarımızın önü kesilmeseydi daha çok madalya alabilirdik. Adem ve Burhan'ın maçından sonra itiraz dilekçemizi verdik. Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Lalovic ile görüştük. Bundan sonra o hakemler müsabaka yönetemeyecek. Hakemler ne yaparsa yapsınlar Türk güreşinin ilerlemesini asla engelleyemeyecek. Gün gelecek bu çocuklarla hakemleri de yeneceğiz" dedi.





Ali Cengiz'in aldığı altın madalyanın ardından duygularımızı ifade ettik. pic.twitter.com/FY12FM5l4P — Şeref Eroğlu (@sereferoglu46) September 24, 2023



















