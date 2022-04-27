Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus'un fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından 'anlaşma sağlandı' yorumları yapılmıştı. Fakat Fenerbahçe Kulübü, 'anlaşma sağlandı' haberlerini yalanlarken, görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Ali Koç-Jorge Jesus görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Skorer'de yer alan habere göre, Ali Koç-Jorge Jesus görüşmesinin de detayları ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe'nin projelerinden ve ortaya konulan hedeflerinden memnun kaldığı kaydedildi.

Şampiyonlar Ligi vurgusu

Daha önce sarı-lacivertli kulüp hakkında ekibiyle beraber çalışmalar yaptığını anlatan Jesus, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde yer alması gereken bir kulüp olduğunu ve ona göre çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti. Sarı-lacivertli kulübün maçlarını izleyecek olan Jorge Jesus ve ekibinin geniş bir rapor hazırlayacağı kaydedildi.

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Sezonu haziranda açacak

Yapılan görüşmede aynı zamanda, takvim ve planlamaya da dair bilgi verildi. Çünkü Fenerbahçe'nin ligi ikinci sırada bitirmesi durumunda, ilk eleme maçına 19-20 Temmuz tarihleri arasında çıkacak. Bu yüzden sarı-lacivertlilerin sezonu 15 Haziran'da açması gerekiyor ve teknik direktör konusunun da mayıs ayı içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

SPOR Fenerbahçe'den Jorge Jesus açıklaması