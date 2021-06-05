Spor Ali Koç yalanladı "İkisiyle de görüşmemiz olmadı"
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Ali Koç yalanladı: "İkisiyle de görüşmemiz olmadı"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, sportif direktörlük konusunda Mustafa Eröğüt ve Önder Özen ile temaslarının olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Ali Koç yalanladı: İkisiyle de görüşmemiz olmadı
Önder Özen daha önce Beşiktaş'ta sportif direktörlük görevini yürütmüştü.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ayrılmasının ardından sportif direktörlük görevine gelecek isim merak konusu olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde basınla bir araya geldiğinde sportif direktörlük görevine hala inandığını ifade eden Ali Koç, "Çünkü bu sektör geliştikçe Finansal Fair Play, harcama limitleri, bankalarla yapılan anlaşmalar vs. Bir Genel Müdür, CEO kıvamında futbola bakan ama sahayla alakası olmayan bir kişi ve departmana ihtiyaç var. Emre Belözoğlu bizim elimizdeki arkadaşlardan iletişimci, hukukçu, finansçı 3-4 arkadaşı da futbol şubesinin sportif direktör altında konumlandırdı ki çok doğru yaptığını düşünüyorum. Onun için sportif direktörlük müessesesinin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum" demişti.

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"Mustafa Eröğüt ve Önder Özen ile temasımız olmadı"

Ali Koç'un bu açıklamalarının ardından Medipol Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt ile Beşiktaş eski sportif direktörü Önder Özen'in isimleri sarı-lacivertli kulüp için gündeme geldi.

Eröğüt ve Özen ile ilgili iddiaları yalanlayan Ali Koç, iki isimle de görüşmeleri olmadığını kaydetti. Koç, "Mustafa Eröğüt, Başakşehir'de gayet başarılı bir isim. Görüşmemiz olmadı ancak Başakşehir Kulübü neden bıraksın kendisini. Ayrıca Önder Özen ile de temasımız olmadı. Teknik direktörlük görevi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer konular için daha erken" dedi.

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