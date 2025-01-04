Ali Koç'un Fenerbahçesi başarıya hasret kaldı

10 yıldır Süper Lig'de şampiyonluk yaşayamayan Fenerbahçe, bu sezon da şu anda Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor. 2018 yılında 'Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon' sloganlarıyla göreve gelen Ali Koç, 6 yılda sadece Türkiye Kupası'nı kazanabildi. 7. sezonunda da Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını zor soktur.





11 teknik direktör, 115 transfer yapıldı

'Siz benim hayal ettiğim Fenerbahçe'yi anlamamışsınız' söylemleriyle göreve gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 7 sezonda 11 teknik direktör değiştirdi. Ayrıca tam 115 transfer yapmasına rağmen Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamadı.





Fenerbahçe 11 teknik direktör, 115 transfere rağmen sadece Jorge Jesus'un çalıştığı dönemde Türkiye Kupası'nı kazanabildi. 7 sezonda tam 115 transfere milyonlarca euro harcayan Fenerbahçe'nin Süper Lig'de şampiyon olamaması da tepkilere neden oluyor.









Taraftarlar istifasını istiyor

2024 yılındaki başkanlık seçiminde, "Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" söylemlerinde bulunan ve seçimi kazanan Ali Koç'a yönelik tepkiler de gelmeye devam ediyor. Kurulan kadronun şampiyonluk için yeterli seviyede olmaması ve puan tablosunda lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşülmesi, sarı lacivertli taraftarların da tepkisini çekmiş durumda.





Hem Avrupa'da hem de ligde oynanan maçlarda yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, sosyal medyadan da yine başlattıkları kampanya ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un istifa etmesini istiyorlar.







