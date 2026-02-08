Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ali Sowe'un golünde ofsayt var mı? İşte eski hakemlerin yorumları...

Ali Sowe'un golünde ofsayt var mı? İşte eski hakemlerin yorumları...

18:378/02/2026, Pazar
G: 8/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ali Sowe'un golünde hakem Ozan Ergün ofsayt kararı verdi. Eski hakemler bu pozisyonu yorumladı.
Ali Sowe'un golünde hakem Ozan Ergün ofsayt kararı verdi. Eski hakemler bu pozisyonu yorumladı.

Trendyol Süper Lig 21. haftasında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçın 60. dakikasında Ali Sowe'un attığı golde hakem Ozan Ergün ofsayt kararı verdi. Bu pozisyon büyük tartışmalara yol açtı. Eski hakemler bu pozisyonu yorumladı. Peki Ali Sowe'un golünde ofsayt var mı? İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, evinde lider Galatasaray'ı ağırladı. Maçın gergin geçen dakikalarında en çok tartışılan an, 60. dakikada yaşandı.

Rizespor'un Gambiyalı santrforu Ali Sowe, ceza sahası içinde topu ağlarla buluşturdu ve yeşil-mavililer beraberliği yakaladı. Hakem Ozan Ergün bu pozisyonda ofsayt kararı verdi. Yardımcı hakemin kararı VAR incelemesi sonrası da onaylandı ve gol geçersiz sayıldı.

ALİ SOWE'UN GOLÜ OFSAYT MI, NEDEN İPTAL OLDU?

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde;

Serdar Akçer:
'
Bu gol iptalinin Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi görüntüsü gelmedi. Ofsayt olduğuna emin olmak lazım. Sahadaki çizgi ve perspektif yanıltıyor olabilir.'




#Galatasaray
#Rizespor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Liverpool Man City maçı saat kaçta? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11’ler