Trendyol Süper Lig 21. haftasında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçın 60. dakikasında Ali Sowe'un attığı golde hakem Ozan Ergün ofsayt kararı verdi. Bu pozisyon büyük tartışmalara yol açtı. Eski hakemler bu pozisyonu yorumladı. Peki Ali Sowe'un golünde ofsayt var mı? İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, evinde lider Galatasaray'ı ağırladı. Maçın gergin geçen dakikalarında en çok tartışılan an, 60. dakikada yaşandı.
Rizespor'un Gambiyalı santrforu Ali Sowe, ceza sahası içinde topu ağlarla buluşturdu ve yeşil-mavililer beraberliği yakaladı. Hakem Ozan Ergün bu pozisyonda ofsayt kararı verdi. Yardımcı hakemin kararı VAR incelemesi sonrası da onaylandı ve gol geçersiz sayıldı.
ALİ SOWE'UN GOLÜ OFSAYT MI, NEDEN İPTAL OLDU?
Eski hakemlerin yorumları şu şekilde;