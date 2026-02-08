Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, evinde lider Galatasaray'ı ağırladı. Maçın gergin geçen dakikalarında en çok tartışılan an, 60. dakikada yaşandı.

Rizespor'un Gambiyalı santrforu Ali Sowe, ceza sahası içinde topu ağlarla buluşturdu ve yeşil-mavililer beraberliği yakaladı. Hakem Ozan Ergün bu pozisyonda ofsayt kararı verdi. Yardımcı hakemin kararı VAR incelemesi sonrası da onaylandı ve gol geçersiz sayıldı.