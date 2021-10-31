Altay Bayındır en az 10 hafta sahalardan uzak kalacak Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Omzundan operasyon geçirecek olan Altay Bayındır'ın en az 10 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ayrıca Luiz Gustavo'nun 1-2 hafta arası, Enner Valencia'nın ise en az 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

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