Spor Altay Bayındır en az 10 hafta sahalardan uzak kalacak
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Altay Bayındır en az 10 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Omzundan operasyon geçirecek olan Altay Bayındır'ın en az 10 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ayrıca Luiz Gustavo'nun 1-2 hafta arası, Enner Valencia'nın ise en az 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi DHA
Altay Bayındır en az 10 hafta sahalardan uzak kalacak
Altay Bayındır, gözyaşları içinde sahadan ayrılmıştı.

Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda oynana Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcular Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia’nın sağlık durumlarıyla alakalı resmi internet sitesinden açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altay Bayındır’ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş ve tedavisine başlanmıştır.

Enner Valencia’nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.

Luiz Gustavo’nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır."

  • 10 hafta sahalardan uzak kalacak
  • Omzundan operasyon geçirecek olan Altay Bayındır'ın en az 10 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ayrıca Luiz Gustavo'nun 1-2 hafta arası, Enner Valencia'nın ise en az 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

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