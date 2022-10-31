Spor Altay Bayındırdan Jesus yorumu Çok babacan
FUTBOL FUTBOL

Altay Bayındır'dan Jesus yorumu: Çok babacan

Fenerbahçe'de kaptan Altay Bayındır, teknik direktör Jorge Jesus'un kendisine sahip çıkması hakkında konuştu. 24 yaşındaki eldiven, "Sağ olsun hocamız babacan bir tavırla hepimize sahip çıkıyor. Biz de onun söylediklerini, onun yaptırmak istediklerini sahada en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Altay Bayındırın İstanbulspor maçı sonrası açıklamaları
Jesus maç sonu Altay'ı taraftara alkışlattı.

Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 5-2 yenen Fenerbahçe'nin kaptanı kaleci Altay Bayındır, "Elimizden geleni yapıyoruz. Zaten hoca da bu yüzden bizlere sahip çıkıyor. Sistem odaklı olup, o sistemi uygulamaya çalıştığımız için" dedi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarına konuşan oyuncu, galibiyetlerin her zaman çok değerli ve önemli olduğunu belirterek, "Özellikle böyle büyük bir camiada oynuyorsanız ve güzel bir gidişat varsa... Lider olmak zordur. Lider kalmak ondan daha da zordur. Bunun mücadelesi içerisindeyiz. Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Şimdi bir Avrupa maçımız var. O maçı da mutlaka kazanmamız gerekiyor. İnşallah onu da kazanıp yolumuza sağlam bir şekilde devam ederiz" dedi.

Jesus'un kendisine sahip çıkması

Son iki maçta Jorge Jesus'un onu taraftara alkışlatması ve sahip çıkmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Altay Bayındır, şunları söyledi:

  • "Hoca banim olduğu gibi her oyuncunun arkasında. Her zaman bizleri destekliyor. Bizler de sistemine uygun şekilde oynamaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Zaten hoca da bu yüzden bizlere sahip çıkıyor. Sistem odaklı olup o sistemi uygulamaya çalıştığımız için. Önemli olan kazanmak. Hocanın bizim arkamızda durması, her oyuncu için hem öz güven veriyor hem de daha çok cesaretlendiriyor. Biz her gün toplantı yapıyoruz, her gün birçok şeyi konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Her şey masaya yatırılıyor. Sağ olsun hocamız bütün oyunculara, hepimize sahip çıkıyor. Bu da bizim için çok önemli. Babacan bir tavırla hepimize sahip çıkıyor. Biz de onun söylediklerini, onun yaptırmak istediklerini sahada en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz."

Taraftar desteğiyle ilgili soruya milli kaleci, bu desteğin kendileri ve camia için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bir olduğumuz zaman daha da güçlü hissediyoruz. Sahada daha iyi mücadele ediyoruz. Hem kendi adıma hem takım adına iyi bir gidişat var. Biz her şeyin analizini yapıyor, konuşuyoruz. Ben şimdi eve gittiğim zaman maçı defalarca tekrar tekrar izliyorum. Dolayısıyla bütün analizleri kendi aramızda konuşup yapıyoruz. Taraftarımız da bize destek oluyor. Sağ olsunlar bugün çok taraftar gelmiş, canı gönülden teşekkür ederiz hepsine. Onlar bize destek çıktığı zaman biz de arkamızda sağlam bir güç hissediyoruz ve o şekilde mücadele ediyoruz. Geriye de düşsek öne de geçsek mücadelemiz hep aynı şekilde olacak" ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus: Ne kadar hoca olursanız olun, oyuncuların sizin fikirlerinize inanması gerekir
SPOR
Jorge Jesus: Ne kadar hoca olursanız olun, oyuncuların sizin fikirlerinize inanması gerekir

"Çok gol atıyoruz"

Altay Bayındır, "Bu sezon Fenerbahçe'nin 103 gollü sezonu tekrarlanır mı?" sorusu üzerine, "Önde oynuyoruz takım olarak. Nasıl bir futbol oynadığımız zaten gözüküyor. İnşallah o sayılara ulaşır, hatta geçeriz. İyi bir gidişat var. Çok gol atıyoruz. Göreceğiz bakalım, belki geçeriz o skoru ve güzel olur" yanıtını verdi.

Fenerbahçe'nin savunmayı önde kurması ve arkaya atılan topların kendi oyununu nasıl etkilediğiyle hakkında başarılı kaleci, "Bugün zaten birçok kez oldu bu. 6-7 pozisyon oldu ve çoğu iyi bir şekilde geçti. Savunma hattımız önde oynuyor. Hocamızın bir sistemi var. Biz de futbolcular olarak hocamız bize ne söylerse onu yapmakla görevliyiz. Onu yapmaya çalışıyoruz. Farklı, güzel ve rakipleri baskı altına aldığımız bir sistemle oynuyoruz. Bizler de daha iyi, daha başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Ön libero gibi oynaması gerektiği hatırlatılan Altay Bayındır, "Evet bu çok önemli. Defalarca bu pozisyonları yaşadığınız zaman da farklı bir bakış açısı, tecrübe oluyor. İnşallah çalışıp, gelişip daha iyilerini yaşarız" diyerek sözlerini tamamladı.

Jorge Jesus'u polise benzetti
SPOR
Jorge Jesus'u polise benzetti


Böyle oynarsa yedek kalır

'Böyle oynarsa
yedek kalır'

Tümer Metin, Beşiktaşlı futbolcunun performansını eleştirdi.
3 maç ceza

3 maç ceza

​Trabzonspor, UEFA'ya itiraz etti.
Hoca biliyor

'Hoca biliyor'

​Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus ve Arda Güler itirafı.
Temsilci gönderildi

Temsilci gönderildi

​Beşiktaş ve Trabzonspor Levi Garcia'nın peşinde
Görüşmeler başlıyor

Görüşmeler başlıyor

Galatasaray'da Milot Rashica harekatı.
İki dakika yetti

İki dakika yetti

ÖZET | ​Torino sahasında Milan'ı 2-1 mağlup etti.
Real takıldı

Real takıldı

​Lider, beklemediği bir puan kaybı yaşadı.
Kartal'da 'Güneş' farkı

Kartal'da 'Güneş' farkı

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde farklı kazandı.
Fenerbahçe farklı kazandı

Fenerbahçe farklı kazandı

​Sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti.
Kazanmaya devam ediyor

Kazanmaya devam ediyor

​Max Verstappen, Meksika GP'yi kazanarak tarihe geçti.
Jesus'u polise benzetti

Jesus'u polise benzetti

​Michy Batshuayi, Jorge Jesus'u bir polise benzettiğini açıkladı.
Takımı işaret etti

Takımı işaret etti

​Jorge Jesus, 5-2'lik İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi.
Çirkin saldırı

Çirkin saldırı

​Fenerbahçeli taraftarlar, Olimpiyat Stadı'ndaki Trabzonspor'a ait pankartları yırttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.