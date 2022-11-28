Altay kalecisine korner direği ile vuran şahıs tutuklandı

Altay kalecisi Ozan Evrim'e korner direği ile vuran şahıs, kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

İzmir derbisinde yaşanan olayların faturası netleşmeye başladı. Altay kalecisi Ozan Evrim'e korner direği ile vuran şahıs kasten adam öldürmeye teşebbüsten cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet savcısı mahkemeye sevk yazısında şüpheli Nihat Aydın’ın, Altay kalecisi Ozan Evrim’in hayatı bölgesi olan kafasının arka ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir ‘silahla’ birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevredekilerin engellemesi üzerine son vermek durumunda kaldığını vurguladı.

Aydın, sevk edildiği mahkemede ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Nihat A'nın cumhuriyet savcısınca ifadesi alındı.

Mehmet Nihat A'nın burada "Kendimi kaybettim, alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

REKLAM

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu ihbarı üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmiş, çıkan olaylarla ilgili 21 kişi gözaltına alınmıştı.

SON DAKİKA - Altay kalecisi Ozan Evrim'e korner direği ile vuran şahıs, kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Savcı, korner direğini silah saydı pic.twitter.com/mfd35hZpdI — SPOR (@yenisafakspor) November 28, 2022



