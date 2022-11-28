Spor Altay kalecisine korner direği ile vuran şahıs tutuklandı
FUTBOL FUTBOL

Altay kalecisine korner direği ile vuran şahıs tutuklandı

İzmir derbisinde Altay kalecisi Ozan Evrim'e korner direği ile vuran şahıs, kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Savcı, korner direğini silah saydı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Altay kalecisine korner direği ile vuran şahıs tutuklandı
Altay kalecisi Ozan Evrim'e korner direği ile vuran şahıs, kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

İzmir derbisinde yaşanan olayların faturası netleşmeye başladı. Altay kalecisi Ozan Evrim'e korner direği ile vuran şahıs kasten adam öldürmeye teşebbüsten cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet savcısı mahkemeye sevk yazısında şüpheli Nihat Aydın’ın, Altay kalecisi Ozan Evrim’in hayatı bölgesi olan kafasının arka ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir ‘silahla’ birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevredekilerin engellemesi üzerine son vermek durumunda kaldığını vurguladı.

  • Aydın, sevk edildiği mahkemede ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Nihat A'nın cumhuriyet savcısınca ifadesi alındı.

  • Mehmet Nihat A'nın burada "Kendimi kaybettim, alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

  • Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu ihbarı üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmiş, çıkan olaylarla ilgili 21 kişi gözaltına alınmıştı.
Ronaldo ve arkadaşları Uruguaya şans tanımadı

Ronaldo ve arkadaşları
Uruguay'a şans tanımadı
Katarda Samba rüzgarı

Katar'da 'Samba' rüzgarı

Brezilya, Casemiro'nun klas golüyle gruptan çıkmayı garantiledi.
Rıdvan Yılmazınyeni hocası belli oldu

Rıdvan Yılmaz'ın
yeni hocası belli oldu

​İskoç devi Rangers, İngiliz teknik adam ile anlaşmaya vardı.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Kupanın fikstürü

Kupanın fikstürü

Dünya Kupası'nda hangi maç, ne zaman oynanacak?
Gana Kudus ile güldü

Gana Kudus ile güldü

​Dünya Kupası H grubunda Gana, Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti.
Fenerbahçeli <br>yıldızın peşinde

Fenerbahçeli
yıldızın peşinde

Torino Teknik Direktörü Ivan Juric'ten transfer rotasını belirledi.
Korku dolu anlar

Korku dolu anlar

Dili boğazına kaçan futbolcuyu hakem kurardı.
Kardeşi görmesin <br>diye gözlerini kapattı

Kardeşi görmesin
diye gözlerini kapattı

Maçtaki dehşeti gözler önüne seren kare.
Kamptan ayrıldı

Kamptan ayrıldı

​Kamerun'da Onana problemi.
Aboubakar <br>takımını ipten aldı

Aboubakar
takımını ipten aldı

​Dünya Kupası'nda 6 gollü nefes kesen maç.
Galatasaray'dan Oliveira açıklaması

Galatasaray'dan Oliveira açıklaması

​Portekizli orta sahanın sağ ayak bileğinde yırtık tespit edildiği belirtildi.
Dünya Kupası'nda <br>'bayrak' krizi

Dünya Kupası'nda
'bayrak' krizi

ABD'nin İran bayrağını değiştirmesi FIFA'ya şikayet edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.