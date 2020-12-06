PTT 1.LİG

Altay'da kriz: Yabancı futbolcular isyan bayrağı açtı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da paraları ödenmeyen oyuncuların kulübe ihtarname yolladığı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Şampiyonluk parolasıyla lige başlayan Altay, 17 puanla 8. sırada yer alıyor.

Şampiyonluk parolasıyla lige başlayan Altay, 17 puanla 8. sırada yer alıyor.

Deplasmanda Boluspor'a 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 2 maça çıkaran Altay'da ödeme krizi patlak verdi. Siyah-beyazlılarda maaşları ödenmeyen yabancı futbolcuların kulübü FIFA'ya şikayet ettiği iddia edildi. Portekizli gol kralı Marco Paixao, Hollandalı sağ kanat Kappel, Belaruslu orta saha oyuncusu Putsila ve Boşnak ön libero Jasmin Scuk gibi paraları ödenmeyen yabancı oyuncuların kulübe ihtarname yolladığı bildirildi.

Kadrosunda 10 yabancı oyuncusu bulunan İzmir temsilcisi 4 Ocak'a kadar ödeme yapmaması halinde bu futbolcuları elinden kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Borç 80 milyon TL'nin üzerinde


Mali krizle boğuşan Altay'da yönetimin önceki hafta iç sahada 3-1'lik zaferle sonuçlanan Bursaspor maçının galibiyet primlerini de ödeyemediği ileri sürüldü. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, eylül ayında yaptığı açıklamada ekim ya da kasım ayında mali genel kurul yapacağını duyurmasına rağmen koronavirüs pandemisiyle gelen kongre yasaklarının etkisiyle kulüpte bu yönde bir gelişme yaşanmadı. Sezon başında 20'nin üzerinde transfer yaparak rekor kıran Altay'ın borcunun 80 milyon TL'nin üzerinde olduğu kulislerde konuşulurken, yönetimin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.


Doğukan İnci transferin gözdesi oldu: Her maçını izliyorlar
Doğukan İnci transferin gözdesi oldu: Her maçını izliyorlar

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Doğukan İnci'nin transferine ilişkin önemli bilgiler verdi. Radyospor'a konuşan Tolungüç'ün geç oyuncu hakkındaki açıklamaları şöyle;"Avrupa kulüpleri izliyor""Doğukan İnci çok önemli bir çıkış yakaladı. Doğukan'ın ismi büyük takımlarla da anıldı, bu takımlardan transfer teklifleri de geldi. Doğukan'ın şu anda da her maçını Avrupa kulüplerinden scoutlar izliyor." "Beşiktaş'ın teklifi çok ciddiydi""Doğukan için Beşiktaş'ın teklifi çok ciddiydi ve iki kulüp arasında görüşmeler oldu. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'ne son anda kalınması ve beklentilerin değişmesi nedeniyle bu transfer olmadığını düşünüyorum. Belki de Beşiktaşlı yetkililerin Doğukan'ı 1 yıl daha izleyelim düşüncesi olabilir." "Fenerbahçe de istedi""Doğukan için Beşiktaş dışında Fenerbahçe'den de teklif geldi. Doğukan'ı Fenerbahçe'nin gündemine o dönem Tahir Karapınar hoca getirmiş. Doğukan İnci'nin Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transferi gerçekleşmedi. Doğukan'ın transferinde önemli olan kulübümüzün ve oyuncunun ortak menfaati. Oyuncularda zaman zaman iniş çıkışlar olabilir. Doğukan bu sezon 4 gol attı, gollerine daha da devam edecektir." Fenerbahçe anlaşamadı, Galatasaray takip etmeye başladı

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