Altay'da kriz: Yabancı futbolcular isyan bayrağı açtı

Deplasmanda Boluspor'a 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 2 maça çıkaran Altay'da ödeme krizi patlak verdi. Siyah-beyazlılarda maaşları ödenmeyen yabancı futbolcuların kulübü FIFA'ya şikayet ettiği iddia edildi. Portekizli gol kralı Marco Paixao, Hollandalı sağ kanat Kappel, Belaruslu orta saha oyuncusu Putsila ve Boşnak ön libero Jasmin Scuk gibi paraları ödenmeyen yabancı oyuncuların kulübe ihtarname yolladığı bildirildi.

Kadrosunda 10 yabancı oyuncusu bulunan İzmir temsilcisi 4 Ocak'a kadar ödeme yapmaması halinde bu futbolcuları elinden kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Borç 80 milyon TL'nin üzerinde

Mali krizle boğuşan Altay'da yönetimin önceki hafta iç sahada 3-1'lik zaferle sonuçlanan Bursaspor maçının galibiyet primlerini de ödeyemediği ileri sürüldü. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, eylül ayında yaptığı açıklamada ekim ya da kasım ayında mali genel kurul yapacağını duyurmasına rağmen koronavirüs pandemisiyle gelen kongre yasaklarının etkisiyle kulüpte bu yönde bir gelişme yaşanmadı. Sezon başında 20'nin üzerinde transfer yaparak rekor kıran Altay'ın borcunun 80 milyon TL'nin üzerinde olduğu kulislerde konuşulurken, yönetimin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.



