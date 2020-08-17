LİGUE 1

Altaylı Cenk Özkacar, Olympique Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti

Cenk Özkacar Lyon için Fransa'ya gitti

TFF 1. Lig takımlarından Altay'ın 19 yaşındaki genç stoperi Cenk Özkacar, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti.

Haber Merkezi AA
Cenk Özkacar, stoper mevkisinin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.

Cenk Özkacar, stoper mevkisinin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.

İstanbul Havalimanı'na menajeri Mustafa Doğru ile gelen Cenk Özkacar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, anlaşmaya vardığı Olympique Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Ülkemi Fransa'da temsil edeceğim için çok mutluyum. Pandemi nedeniyle transfer sürecim biraz uzadı. Şimdi transferim için buradan Fransa'ya hareket edeceğim. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bana destek mesajı gönderen, burada ve Fransa'da yanımda olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Olympique Lyon'dan teklif gelince gururlandığını ve çok sevindiğini aktaran genç futbolcu, "Başta ailem olmak üzere bu süreçte katkı sunan, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Şu an sadece transferime odaklandım. Yeni kulübüme hedefleri doğrultusunda katkı sunmak istiyorum. Mücadele vermek istiyorum. Fransa'da mücadele veren Türk futbolcularla da gidince iletişim kurup görüşmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ve Beşiktaş'la anlaşamadı, yurt dışına transfer oluyor
Trabzonspor ve Beşiktaş'la anlaşamadı, yurt dışına transfer oluyor

TFF 1. Lig'de Süper Lig hedefini ıskalayan Altay'ın genç stoperi Cenk Özkacar'a Fransa'dan iki kulübün talip olduğu öğrenildi.Lille iddiasıBu sezon vitrine çıkıp sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Cenk'i transfer etmek isteyen kulüplerden birinin Lille olduğu iddia edildi. Trabzonspor ve Beşiktaş olmadıAltay'ın Cenk transferi konusunda geçen hafta oyuncuya daha önce talip olan Trabzonspor'la prensipte el sıkıştığı ancak 19 yaşındaki savunmacının Karadeniz ekibiyle masaya oturmasına rağmen anlaşma sağlayamadığı belirtildi. Bu gelişme üzerine Beşiktaş da devreye girerken siyah-beyazlılarla gerçekleşen temaslardan da sonuç alınamayınca oyuncunun geleceği açısından yurt dışında forma giymesinin daha doğru olacağına karar verildi. Güçlü fiziğiyle dikkati çekiyorAltay'ın bu transferden en az 1 milyon euro bonservis bedeli geliri elde etmeyi planladığı kaydedildi. İzmir ekibinin altyapısından yetişen Cenk, ligde 12 maçta, kupada 4 ise karşılaşmada görev alırken, Ümit Milli Takım formasını 2 kez terletti. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken 1.90 boyundaki sol ayaklı stopere daha önce Galatasaray da talip olmuştu.Serdar Dursun'dan transfer açıklaması: Süper Lig'den teklif aldım

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