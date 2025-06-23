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Altekma’da Özgür Karababa ile yollar ayrıldı

Altekma’da Özgür Karababa ile yollar ayrıldı

16:5323/06/2025, Pazartesi
IHA
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Özgür Karababa orta oyuncu pozisyonunda forma giyiyor.
Özgür Karababa orta oyuncu pozisyonunda forma giyiyor.

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma Erkek Voleybol Takımı, 22 yaşındaki Özgür Karababa ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Efeler Ligi’nde 2024-2025 sezonunu play-off maçlarını 6. sırada tamamlayarak gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Altekma Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlama çalışmalarına devam ediyor.


İlk olarak 35 yaşındaki Dmitrii Bahov ile yollarına ayıran İzmir ekibi, 22 yaşındaki orta oyuncu Özgür Karababa’ya da veda etti.


Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Özgür Karababa’ya verdiği emekler için teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.








#Efeler Ligi
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