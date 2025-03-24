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Altınordu'da Sami sevinci

Altınordu'da Sami sevinci

13:4124/03/2025, Pazartesi
DHA
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Sami Satılmış bu sezon çıktığı 24 maçta 7 gol atıp 3 asist kaydetti.
Sami Satılmış bu sezon çıktığı 24 maçta 7 gol atıp 3 asist kaydetti.

2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak derbide Altay'ı 3-2 yenerek moral bulan Altınordu'da sakatlık yaşayan orta saha oyuncusu Sami Satılmış'tan iyi haber geldi.

Ümit Milli Takım kampında dizinden sakatlanan ve menisküs ameliyatı olacağı belirtilen 20 yaşındaki futbolcunun 6 hafta sonra takıma döneceği öğrenildi.


İlk etapta sezonu kapattığı düşünülen Sami'nin play-off maçlarında formasına kavuşabileceği ifade edildi.


İzmir temsilcisinin orta sahadaki en önemli oyuncularından biri olan Sami'nin ilk 6'yı büyük oranda garantileyen Altınordu'ya final müsabakalarında katkı vermesi bekleniyor.












#2. Lig
#Altınordu
#Sami Satılmış

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