Altınordu'da Sami sevinci

2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak derbide Altay'ı 3-2 yenerek moral bulan Altınordu'da sakatlık yaşayan orta saha oyuncusu Sami Satılmış'tan iyi haber geldi.
Ümit Milli Takım kampında dizinden sakatlanan ve menisküs ameliyatı olacağı belirtilen 20 yaşındaki futbolcunun 6 hafta sonra takıma döneceği öğrenildi.
İlk etapta sezonu kapattığı düşünülen Sami'nin play-off maçlarında formasına kavuşabileceği ifade edildi.
İzmir temsilcisinin orta sahadaki en önemli oyuncularından biri olan Sami'nin ilk 6'yı büyük oranda garantileyen Altınordu'ya final müsabakalarında katkı vermesi bekleniyor.