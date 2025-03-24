Altınordu'da Sami sevinci

Ümit Milli Takım kampında dizinden sakatlanan ve menisküs ameliyatı olacağı belirtilen 20 yaşındaki futbolcunun 6 hafta sonra takıma döneceği öğrenildi.

İzmir temsilcisinin orta sahadaki en önemli oyuncularından biri olan Sami'nin ilk 6'yı büyük oranda garantileyen Altınordu'ya final müsabakalarında katkı vermesi bekleniyor.