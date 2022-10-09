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Ampute Milli Futbol Takımımız Dünya Şampiyonu

Ampute Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası finalinde Angola'yı 4-1 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Ay-Yıldızlıların gollerini Ömer Güleryüz, Rahmi Özcan (2) ve Serkan Dereli attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ampute Milli Futbol Takımımız Dünya Şampiyonu
Ampute Milli Futbol Takımı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Dünya Kupası finaline çıktı.

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası finalinde Angola’yı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Ay-yıldızlılar ilk kez dünya şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde Türkiye ile Angola karşılaştı. Nef Stadyumu’nda oynanan final maçını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bürokratlar tribünden takip etti. Türk bayraklarıyla tribünlerde yerini alan yaklaşık 15 bin taraftar söyledikleri marşlarla ay-yıldızlı sporculara maç boyu yoğun destek verdi.

Milliler; Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz ile müsabakaya başladı.

Angola Teknik Direktörü Augusto Sacumula; Sabastiao Cacumba, Celestino Antonio, Paciencia Felix, Hilario Kufula, Jose Jamba, Heno Adao ve Joao Chiquete’ye görev verdi.

Ay-yıldızlılar, 19. dakikada Ömer Güleryüz’ün attığı golle 1-0 öne geçti. Angola 23. dakikada Heno Adao ile eşitliği yakalarken, mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı. 31. dakikada Rahmi Özcan kazanılan penaltıyı gole çevirirken, milliler karşılaşmada ikinci kez öne geçti. 43. dakikada Rahmi Özcan kendisinin ikinci, millilerin 3. golünü kaydederken; Serkan Dereli, 50. dakikada ay-yıldızlıların 4. golünü attı. Mücadeleden 4-1 galip ayrılan Türkiye, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası’nın şampiyonu oldu. Milliler tarihinde ilk kez bu başarıyı elde etti.

  • Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası’nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluk kazanarak tarihi bir başarı göstermişti.

-Ömer Güleryüz attığı golle Milli Takımımızı 1-0 öne geçirdi.

-Angola'da Adao attığı golle maçta eşitliği sağladı.

-Rahmi Özcan'ın penaltı golüyle 2-1 öne geçtik.

-Rahmi Özcan skoru 3-1'e getirdi.

-Ampute Futbol Milli Takımımız, Serkan Dereli'nin attığı golle Angola karşısında skoru 4-1'e getirdi!

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