Anderson Talisca'dan Arapları çıldırtan gol: Son saniyede puanı getirdi

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca, Suudi Arabistan'da gol atmaya devam ediyor.
Brezilyalı futbolcu, Al Nassr-Al Ahli maçının son saniyesinde kazanılan frikikte topun başına geçen Anderson Talisca şık bir gole imza attı.
Taraftarlarını sevince boğan Talisca, maçın oyuncusu seçildi.
- Anderson Talisca, Suudi Arabistan'da çıktığı 27 maçta 19 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
🎥 || هدف تاليسكا 🔥. pic.twitter.com/ncmP3gcUOW
🎥 || هدف تاليسكا 🔥. pic.twitter.com/ncmP3gcUOW— بيان دورينا 🇸🇦 (@ByanDwryna) May 28, 2022