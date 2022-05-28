Spor Anderson Taliscadan Arapları çıldırtan gol Son saniyede puanı getirdi
FUTBOL FUTBOL

Anderson Talisca'dan Arapları çıldırtan gol: Son saniyede puanı getirdi

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, Al Nassr-Al Ahli maçında şık bir gole imza attı. Karşılaşmanın son saniyesine 1-0 yenik giren Al Nassr, son dakikada kazanılan frikik atışında Talisca'nın muhteşem golüyle skoru eşitledi ve maçtan 1 puanla ayrıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Anderson Taliscadan Arapları çıldırtan gol: Son saniyede puanı getirdi
Anderson Talisca, Arabistan'da 19. golünü attı.

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca, Suudi Arabistan'da gol atmaya devam ediyor.

Brezilyalı futbolcu, Al Nassr-Al Ahli maçının son saniyesinde kazanılan frikikte topun başına geçen Anderson Talisca şık bir gole imza attı.

Taraftarlarını sevince boğan Talisca, maçın oyuncusu seçildi.

  • Anderson Talisca, Suudi Arabistan'da çıktığı 27 maçta 19 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
Dev final başladı

Dev final başladı

​Liverpool-Real Madrid maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Talisca Arabistanı salladı

Talisca Arabistan'ı salladı

Maçın son saniyesinde dikkat çekici bir gole imza attı.
Tarım ve Orman Bakanlığından Hindistandan buğday ithal edildiği iddialarına yalanlama

​Fransızlar ellerine yüzlerine bulaştırdılar.

​İki kardeş ülkenin bayrağı gökyüzünde buluştu.

​Tekirdağ'da bir kanalın suyu kırmızı akmaya başladı.
Dev transfer iddiası

Dev transfer iddiası

​Cristiano Ronaldo ilk transfer görüşmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Azerbaycan'da dünyaya net mesaj

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.