Andre Onana Trabzon'a indi: Fenerbahçe'ye gözdağı verdi

17:1611/09/2025, Perşembe
G: 11/09/2025, Perşembe
Andre Onana
Andre Onana

Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, resmi imzayı atmak için Trabzon'a geldi. Soruları yanıtlayan Onana, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı hakkında da konuştu.

Trabzonspor, Manchester United forması giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.


29 yaşındaki file bekçisi sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için Trabzon'a geldi. Eşi ve menajerleriyle şehre gelen Onana, kendisini bekleyen taraftarları selamladıktan sonra üçlü çektirdi.



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Andre Onana, Trabzonspor'a geldiği için çok heyecanlı olduğunu ifade etti. Kamerunlu eldiven, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçına hazır olduğunu da belirtti.

'Çok heyecanlıyım'

"Çok mutluyum. Yeni bir maceraya başlıyorum. Çok heyecanlıyım. İnsanların sevgisini yanında hissediyor olmam benim için çok önemli bir duygu."

'Fenerbahçe maçına hazırım'

"Bir an önce çalışmalara başlayarak onları saha içerisinde mutlu etmek istiyorum. Fenerbahçe maçına hazırım. Her oyuncu bu tür maçları oynamak ister. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız."





#Trabzonspor
#Andre Onana
#Transfer
