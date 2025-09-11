Andre Onana Trabzon'a indi: Fenerbahçe'ye gözdağı verdi

Trabzonspor, Manchester United forması giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.





29 yaşındaki file bekçisi sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için Trabzon'a geldi. Eşi ve menajerleriyle şehre gelen Onana, kendisini bekleyen taraftarları selamladıktan sonra üçlü çektirdi.









Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Andre Onana, Trabzonspor'a geldiği için çok heyecanlı olduğunu ifade etti. Kamerunlu eldiven, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçına hazır olduğunu da belirtti.

'Çok heyecanlıyım'

"Çok mutluyum. Yeni bir maceraya başlıyorum. Çok heyecanlıyım. İnsanların sevgisini yanında hissediyor olmam benim için çok önemli bir duygu."

'Fenerbahçe maçına hazırım'

"Bir an önce çalışmalara başlayarak onları saha içerisinde mutlu etmek istiyorum. Fenerbahçe maçına hazırım. Her oyuncu bu tür maçları oynamak ister. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız."















