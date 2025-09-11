Yeni Şafak
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

13:1011/09/2025, Perşembe
G: 11/09/2025, Perşembe
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu.
Süper Lig'de 5. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak derbi müsabakasını hakem Ozan Ergün yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Ligde 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesini hakem Ozan Ergün yönetecek.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde, 5. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:


13 Eylül Cumartesi:


17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu


17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: Arda Kardeşler


17.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Batuhan Kolak


20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler


20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu


14 Eylül Pazar:


17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe: Atilla Karaoğlan


20.00 Gaziantep FK-Kocaelispor: Yiğit Arslan


20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ozan Ergün


15 Eylül Pazartesi:


20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Zorbay Küçük

